Fenerbahçe Başkan Ali Koç’un “Kurtuluş Savaşı” olarak tanımladığı mali seferberlik kapsamında kulübü zor durumdan kurtaracak projenin detayları belirlendi. Start vermek için sadece teknik ve tanıtım hazırlıklarının kaldığı tarihi projeyi ilk olarak HABERTÜRK açıklıyor...

Fenerbahçe'de kulübün maddi açıdan içerisinde bulunduğu çok zor durum başkan Ali Koç tarafından sık sık dile getirilmiş ve verilerle ortaya koyulmuştu. Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre kulübü bu durumdan kurtarmak yeni yönetimin birinci önceliği olurken, bugüne kadar başkanın bireysel fedakarlıkları dahil pek çok adım atıldı. Fakat bu adımların en önemlisi ve en kritiği başkan Ali Koç'un son camiaya sesleniş programında açıkladığı üzere 7'den 70'e tüm camianın katılımıyla gerçekleşecek bir kampanya olacak.

Her ne kadar başkan o programda camianın her bireyinin elini taşın altına koyacağı bir kampanyadan bahsedince, daha önceki yıllarda Galatasaray'ın yaptığı gibi bir yardım kampanyası veya Beşiktaş'ın 'Feda' kampanyası gibi bir proje akıllara gelse de özellikle başkan Ali Koç bu konuda oldukça hassas... Kesinlikle "yardım" ve "bağış" üzerinden bir kampanya yapmayı düşünmeyen Sarı-Lacivertlilier bir fon oluşturarak düzlükten çıkmayı planlıyor.

ÖZEL SERMAYE FONU KURULACAK

Fenerbahçe yönetimi, 'Özel Sermaye Fonu' (Private Equity) kurarak kulübün finansman ihtiyacını karşılamayı düşünüyor. Bu fon tipinde ana ortaklar ilk sermayeyi oluşturup fonu kurduktan sonra, sınırlı sorumlu ortakların (taraftar) fona katılımı ile fonun sermayesi artırılabiliyor. Bu fonlardaki yatırım süresi 5-7 yıl arasında olurken yatırımcılar vade sonunda dilerse anapara ve kazançlarını kurulacak yeni fona aktarabilecekler. Fonlar, büyük veya küçük ortak olarak yatırım yapabilir. Fonun büyüklüğü ve yatırım tutarları değişken olabilirken fon oluştuktan sonra fonun belirlediği strateji ve kriterler doğrultusunda yatırım yapılmakta. Örneğin bu fon, Fenerbahçe hisselerine yatırım yapabileceği gibi farklı alanlarda getirisi yüksek mecralara da ilgi duyabilir.

"KURTULUŞ SAVAŞI" OLARAK NİTELENDİRİLİYOR

Kulübün sürekli ve acil nakit ihtiyacına ihtiyacı olduğu için ve bu nakit akışıyla anca kulübün kurtuluşunun mümkün olacağı için bir fon oluşturularak bu şekilde Sarı-Lacivertli kulübün darboğazdan çıkarılması hedefleniyor. Bu konuyla ilgili siyasilerden ilgili kurumlara pek çok görüşme gerçekleştiren Sarı-Lacivertli yönetim, Fenerbahçe'nin Kurtuluş Savaşı olarak niteledikleri bu dönemin en önemli projesi olarak bu fonu görüyorlar.

FONA KATILMAK İSTEYENLER ÜÇE AYRILACAK

Proje kapsamında oluşturulacak fona katılmak isteyen bütün herkes 3 genel gruplandırmaya ayrılacak. Bu gruplandırmalar fona katılım bedellerine göre olacak. Bu bedeller ise 20 TL-100 bin TL, 100 bin TL-1 milyon TL ve 1 milyon TL ve üstü olarak belirlendi. 20 TL ile 100 bin TL'lik fona katılacak olanlar düzenli katılım sağlayabilecek. Diğer iki grup ise sadece 1 kerelik katılımda bulunacak.

EN YÜKSEK GRUP İLE ALİ KOÇ BİZZAT İLGİLENECEK

Bu 3 kategoriden en yüksek dilim olan 1 milyon TL ve üzeri katılımcılarla bizzat başkan Ali Koç ilgilenecek. Bu gruba katılabilecek iş adamları ve camia fertleriyle görüşmeleri yine Ali Koç yapacak. Özetle birinci fon katılımcısı grubun sorumlusu başkan Ali Koç olacak. 100 bin TL ile 1 milyon TL arasındaki fon yatırımcıları grubuyla Burhan Karaçam, 3. grupla ise Şaban Erdikler ilgilenecek.

HEM YURT İÇİ HEM DE YURT DIŞINDA SEFERBERLİK OLACAK

Oluşturulacak bu fon, Fenerbahçe hisselerine yatırım aracı olarak kullanılacak. Fenerbahçe Kulübü başta başkan ve yönetimi olmak üzere oluşturulacak bir ekiple neredeyse tüm Fenerbahçeliler'in bu fona katılım sağlaması için kapılarını çalacak. Yurt dışında kıta kıta, yurt içinde il il, hatta bazı şehirlerde mahalle mahalle sorumlular olacak ve bu fona destek olmaları için tüm bilgileri insanlara aktaracak.

TANITIM KAMPANYASINDA ÜNLÜ İSİMLER YER ALACAK

Bu fon kampanyasının tanıtımını ve reklamlarını Cem Yılmaz, Acun Ilıcalı, Beyazıt Öztürk, Berna Laçin gibi çok önemli kişiler bizzat yapacak. Bu noktada çok görkemli ve ses getiren bir reklam kampanyasının hazırlıkları sürüyor. Bu projenin reklam ve tanıtımını ise Başkan Ali Koç’un “Fenerbahçeliyiz” seçim kampanyasını yürüten ekip yürütecek.

Projenin şu anda teknik altyapısı, proje temsilcileri ve reklam-tanıtım çalışmaları hazırlanıyor. Kısa bir süre içerisinde projeye start verilecek. Futbol takımının da bu süreçte iyi sonuçlar alması ve projenin coşkulu bir şekilde başlaması hedefleniyor.



FON NEDİR?



Fon, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yetkilendirilmiş kurumların yatırımcılardan topladığı birikimlerle riski dağıtmak amacıyla içerisinde birden çok hisse senedi, devlet tahvili, döviz, değerli maden ya da faiz getirili değerli kâğıt olacak şekilde çeşitlendirerek oluşturduğu portföydür.