Cannes Film Festivali'ne katılan sosyal medya fenomeni Ala Tokel hem elbisesinin fiyatı hem de cesur tarzıyla ile adından söz ettirdi. Güzelliğiyle övgü dolu yorumlar alan Tokel'in elbise fiyatı sosyal medya kullanıcıları tarafından "pahalı" bulundu.