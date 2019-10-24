Sakarya'nın Ferizli ilçesinde kuruluş işlemleri tamamlanan Otomotiv ve Metal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB),yaklaşık 530 hektarlık alanda faaliyet gösterecek.

Yaklaşık 3 milyar dolarlık yatırım bedeliyle Doğu Marmara'nın en büyük ihtisas OSB'si unvanına sahip olacağı açıklanan alanın, Karasu Limanı'na 30, Kuzey Marmara Otoyolu'na 20, Anadolu Otoyolu'na 32 ve demir yoluna 3 kilometre mesafede olduğu bildirildi.

OSB'nin faaliyete geçtiğinde yıllık 1 milyar dolar ihracat gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Ferizli Otomotiv ve Metal İhtisas OSB Mütevelli Heyeti Başkanı ve Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, OSB'nin tarıma ve çevreye zarar vermeyecek alanlarda kurulması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

Kuzey Marmara ve Anadolu oto yolları ile limana ve demir yoluna yakınlığı düşünüldüğünde Ferizli Metal ve Otomotiv İhtisas OSB'nin büyük imkanlara sahip olduğunu anlatan Nayir, bölge için 150 ön talebin alındığını belirtti.

"Biz otomotiv ve metal sanayisinde kültürü olan şehiriz" diyen Nayir, "Geleceğe ait en az 15 bin, üst seviyede de 20 bin istihdamın sağlanacağı düşünülüyor. Diğer OSB'lerde olduğu gibi istihdam, üretim, katma değer ve ihracat olarak bizim önemli bir noktamızı teşkil edecek" ifadelerini kullandı.

'KATMA DEĞER ÜRETEN BİR OSB OLMASINI PLANLIYORUZ'

Ferizli Otomotiv ve Metal İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Meclis Başkanı Talip Kuriş de OSB'de ana olarak otomotiv ve otomotiv yan sanayi, metal ve metal yan sanayi, elektrik ve elektronik ürünleri, çelik ve döküm imalatı, alüminyum profil, boru profil imalatı ve metal ürünlerinden imal edilecek eşya makine elektrik ve elektronik ürünleri üretecek firmaların yer alacağını bildirdi.

OSB'nin, Doğu Marmara'nın en büyük ihtisas organize sanayi bölgesi olacağını aktaran Kuriş, 530 hektarlık alana kurulması planlanan OSB'nin müteşebbis heyetinin kurulduğunu, bakanlıktan izinlerinin alındığını ve çok kısa süre sonra kamulaştırma işlemlerine başlanacağını kaydetti.

Karasu ilçesinde savunma sanayisine yönelik BMC'nin yatırımının başladığına işaret eden Kuriş, önümüzdeki yıllarda otomotiv sektörünün Sakarya'daki ağırlığının daha da artacağını aktardı.

Otomotivin yanı sıra savunma sanayisinde de Sakarya'nın, Türkiye'nin çok önemli birkaç merkezinden biri haline geleceğine değinen Kuriş, "Dolayısıyla Ferizli Metal ve Otomotiv İhtisas OSB, ana olarak bu sektörlerde yer alacak firmalara yan sanayi üretecek, üstün teknoloji kullanacak şirketlerimizin konumlanacağı katma değer üreten bir ihtisas organize sanayi bölgesi olmasını planlıyoruz" dedi.

'1 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT HEDEFLİYORUZ'

OSB'nin kurulacağı alanın Adapazarı'yla Karasu arasında konumlandığını anlatan Kuriş, "Ferizli OSB, Karasu'ya 30, Marmara Otoyolu'na 20, Adapazarı merkeze 34, Anadolu Otoyolu'na 32, demir yoluna da 3 kilometre mesafede. Dolayısıyla lojistik olarak çok uygun bir yerde. İlk tespitlere göre bize başvuran firma sayısı 150 civarında ama ihtisas organize tamamlandığında biz bu sayının 300 olmasını hedefliyoruz. Bu firmalar organizenin altyapı yatırımları, kendilerinin yapacağı bina ve makine yatırımlarıyla beraber bölgede yaklaşık 3 milyar dolarlık yatırım hedefleniyor. Bu 300 tesis devreye girdiği zaman da ağırlıklı olarak ihracata çalışacakları için 1 milyar dolarlık bir ihracat hedefimiz de var. İstihdam yaklaşık 15 bin olacak ama dolaylı istihdamla beraber, organize bittiği zaman toplam istihdam sayısının 20 bin olacağını düşünüyoruz" dedi.