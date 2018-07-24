Fenerbahçe'den Suudi Arabistan ekibi Al Wahda'ya transfer olan Fernandao ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Sezon bitimiyle birlikte Al Wahda, Süper Lig'e yeni yükselen Çaykur Rize'nin santrforu Braian Samudio'ya talip oldu. Al Wahda, bu transfer için 4 milyon dolar'ı gözden çıkarırken bunu öğrenen Damien Comolli devreye girdi.

Suudi Arabistan ekibine Fernandao'yu teklif eden Fransız direktör, bonservis bedeli olarak da 3 milyon dolar fiyat biçti. Al Wahda yetkilileri bu öneriyi kabul edip Samudio'dan vezgeçerken Fernandao'yu renklerine bağladı. Finansal Fair Play nedeniyle sattığı kadar alma hakkı bulunan Fenerbahçe'de Comolli bu hamlesiyle ekstra bir kaynak da yaratmış oldu.

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