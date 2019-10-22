FİBA Holding ile FİNA Holding'in yönetim kurulu başkanlıklarına Murat Özyeğin getirildi. FİBA Holding'den yapılan açıklamaya göre, FİBA Holding ile FİNA Holding'in genel kurul toplantıları gerçekleştirildi.

Her iki holdingin yönetim kurulu başkanlığı görevine getirilen Murat Özyeğin, FİBA Grubu'nun kurucusu, babası Hüsnü Özyeğin'den görevi devraldı.

Ayşecan Özyeğin Oktay ise FİBA Holding ve FİNA Holding'in yönetim kurulu başkan yardımcısı oldu. Hüsnü Özyeğin, grubun onursal başkanı unvanını alırken, Fibabanka'daki ve Credit Europe Moskova'daki Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürecek.

Genel kurul toplantısında konuşan Hüsnü Özyeğin, iş hayatında 50 yılı geride bıraktığını, bu süreçte 32 yıl önce Finansbank'ı kurarak FİBA Grubu'nun temellerini attığını belirtti.

Özyeğin, yıllardır fiilen devam eden bir liderliğin bugün adını koyduklarını belirterek, "Murat Özyeğin, işlerin içine doğdu, işlerle büyüdü. 2003'ten beri de grubumuzda çalışıyor. Finansbank'ın satışı sonrası grubumuzun stratejik ve mali dönüşümünde güçlü bir sorumluluk üstlendi. Kendisi, başta liman işletmeciliği, yenilenebilir enerji, varlık yönetimi ve madencilik sektörlerinde gruba büyük fayda sağlayan doğru yatırım kararlarına imza attı, iyi bir lider oldu. Bu kararı alırken, grubumuzun sürdürülebilirliğinin gelecek nesilleri de kapsaması için uzmanlarla birlikte son bir yıl içinde yoğun olarak çalıştık. Bu çerçevede bugün çok büyük gurur ve mutlulukla holdinglerdeki yönetim kurulu başkanlığı görevlerimi Murat Özyeğin'e devrediyorum. Kızım Ayşecan Özyeğin Oktay'ın da yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak bu sorumluluğu paylaşması, gururumu ve güvenimi daha da artırıyor" dedi.

'İŞ HAYATINA 16 YAŞINDA VEZNEDE BAŞLADIM'

FİBA Grubu'nun yeni Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin de 12 ülkede faaliyet gösteren bir grubun başkanlığına gelmekten gurur duyduğunu aktararak, "Lise yaz tatillerimde bankada vezne çalışanlarıyla para sayarak, zırhlı araçta para taşıyarak başladığım ve üniversiteden hemen sonra yurt dışında yatırım bankacılığıyla devam ettiğim iş hayatımın bugünkü noktaya evrilmesi benim için büyük bir onur. Stratejik bakış açısını, başarmak için çok çalışmayı, sürdürülebilirliği gözetmeyi ve üretmekten mutlu olmayı babamdan öğrendim. Kardeşim Ayşecan Özyeğin Oktay ve tüm yöneticilerimizle birlikte grubumuz ve ülkemiz için daha iyisini yapmak üzere var gücümüzle çalışacağız" dedi.

1987 YILINDA KURULDU

Hüsnü Özyeğin tarafından 1987'de kurulan FİBA Grubu, 12 ülkedeki 67 şirkette 48 ulustan 13 bin çalışanla faaliyet gösteriyor. 1969'da Harvard İşletme Fakültesi’ndeki eğitimini tamamlayan Hüsnü Özyeğin, 1977'de Pamukbank, 1984'te Yapı Kredi Bankası Genel Müdürü oldu. 1987'de Finansbank'ı kurarak FİBA Grubu'nun temellerini attı.

Grup, halen bankacılık alanında Fibabanka ve yurt dışındaki Türk sermayeli en büyük banka olan Credit Europe Bank ile faaliyet gösteriyor. Credit Europe Bank, başta Hollanda ve Rusya olmak üzere 10 farklı ülkede 7 milyona yakın müşteriye hizmet veriyor. Grubun finans sektöründeki diğer faaliyetleri ise Gelecek Varlık, Fiba Faktoring ve Fiba Emeklilik ve Hayat ile sürdürülüyor.

ENERJİ, PERAKENDE VE GAYRİMENKUL YATIRIMLARI BULUNUYOR

FİBA Grubu bünyesinde bulunan FİNA Enerji'nin, faaliyette olan 369 M'lik rüzgar ve 40 MW'lik güneş santralleri ile devam etmekte olan 260 MW'lik rüzgar yatırımları bulunuyor.

Marks&Spencer, GAP ve Banana Republic'in Türkiye, Rusya, ve Ukrayna'daki franchising haklarının da sahibi olan FİBA Grubu, perakende sektöründe 160 mağazası ile faaliyet gösteriyor.

Romanya'da Bucuresti Mall ve Plaza Romania, Çin'de StarMall Shenyang Plaza, Moldova'da MallDova ile FİBA Grubu, bu ülkelerde gayrimenkul geliştirme sektöründe boy gösteriyor.

Metro AG ile ortak olarak M1 Merkez AVM'leriyle yurt içinde de yatırım portföyüne sahip FİBA Grubu, Swissotel The Bosphorus ile turizm sektöründe de yer alıyor.

2003'TE AİLE ŞİRKETLERİNİN YÖNETİMİNE GİRDİ

FİBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, lisans eğitimini Carnegie Mellon Üniversitesi’nde Endüstri Yönetimi ve Ekonomi alanlarından çift ana dal diploması alarak 1998'de tamamladı. Aynı yıl Bear Stearns & Co. Yatırım Bankası'nın New York ofisinde şirket birleşme ve satın alma grubunda finansal analist olarak iş hayatına başlayan Özyeğin, 2000 yılında şirketin Londra ofisine kıdemli analist unvanıyla transfer oldu.

Özyeğin, Harvard Üniversitesi'nde 2003'te MBA eğitimini tamamlayıp Türkiye’ye dönerek aile şirketlerinin yönetiminde aktif rol üstlendi. Finansbank ve Fiba Holding’te Stratejik Planlama ve İş Geliştirme bölümlerini kurdu. FİBA Holding ve FİNA Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstlenmeden önce yönetim kurullarında üye olarak görev alan Özyeğin, grubun finans alanında en büyük iştiraki olan Credit Europe Bank’ın yönetim kurulu başkan yardımcılığını, finans dışı tüm iştirak şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığını yaptı.

Murat Özyeğin, grup şirketlerindeki sorumluluklarının yanı sıra TÜSİAD Başkan Yardımcılığı, DEİK/Türkiye-Hollanda İş Konseyi Başkanlığı, Global İlişkiler Forumu, Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği, Hüsnü M. Özyeğin Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Harvard Üniversitesi Global Danışma Kurulu Üyeliği, Endeavor Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Doğal Hayatı Koruma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği, Enerji Verimliliği Derneği Başkan Vekilliği ve Singapur Fahri Konsolosluğu görevlerini sürdürüyor.