FIFA'nın anketini Fenerbahçe kazandı

FIFA'nın Fenerbahçe ve Galatasaray'ın taraftarlarına ilişkin başlattığı ankette en çok oyu sarı-lacivertliler aldı.
FIFA'nın Twitter hesabından Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarını kastederek "Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?" sorusunu sorduğu ankette, 1 milyon 574 bin 203 kişi oy kullandı.
— FIFA.com (@FIFAcom) August 26, 2020
Sarı-kırmızılılar yüzde 42,7 oy alırken, Fenerbahçe yüzde 57,3 oy alarak anketi önde bitirdi.
Fenerbahçe Kulübü, Twitter'da FIFA'nın anket sonucunu alıntılayarak "Konu gerçek bağlılık ve aidiyetse bizimle aynı cümlede dahi olamazsınız" ifadelerini kullandı.
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 27, 2020
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