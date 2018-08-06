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Nihat ve Oktay'dan Fikret Orman'a tepki

Nihat Kahveci'nin Fikret Orman'a attığı mesajı sosyal medyada paylaşmasının ardından Oktay Derelioğlu'ndan da bir yorum geldi

06 Ağustos 2018 Pazartesi, 09:49:15 | Güncelleme:

Beşiktaş'ın eski oyuncularından Nihat Kahveci, sosyal medya hesabı üzerinden siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman'a attığı bir mesajı paylaştı. Bu mesaj kısa sürede sosyal medyada gündeme görürken, Beşiktaş'ın eski oyuncularından Oktay Derelioğlu de kısa bir açıklamada bulundu.

Nihat Kahveci, Başkan Orman'a kendisi için söylediği ''Nihat Kahveci bizden tefeci gibi para aldı'' sözleriyle ilgili gönderdiği mesajında ''Cevap atamadı diyelim gerçek Beşiktaşk'lılar .. İki sezon şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi gruptan çıkma büyük başarı tebrikler???????? Aşk BeşiktAşk, her zaman ama tefeci Nihat olmadı iyi geceler'' ifadelerini kullandı.

 



OKTAY DERELİOĞLU'NDAN DA BİR YORUM GELDİ

Oktay Derelioğlu da bu paylaşımla ilgili kısa bir yorumda bulundu ve Fikret Orman'a eleştiriler yaptı. Derelioğlu bu paylaşımın altına yaptığı yorumda ''Fikret Orman açıp küfür eder anca Nihat'ım! Bakalım bekliyorum, varsa yüreğin yüzüme et diye beni de engelledi! Beşiktaş'ın sahibi sanıyor kendini. Ancak sosyal medyada belden aşağı vurarak algı yapıyor. Kimseden de korkumuz yok, bunu da sahte hesaplar ve kişiler bilsin' Beşiktaş'ın tek sahibi vardır, o da taraftar'' ifadelerini kullandı.

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Yorumlar 2
  • Misafir 11 dakika önce
    hiçbir beşiktaş taraftarının sevmediği iki şahıs. ne dedikleri ne yaptıklarını kimsenin umrunda değil.
  • Misafir 14 dakika önce
    Fikret Orman'ı bu ucuz şovlar etkilemez sen yoluna devam et başkanım bakma bunlara
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