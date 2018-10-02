Öne Çıkanlar
Beşiktaş
Futbol
Haberler > Futbol

Fikret Orman, yönetimdeki isimlerin görev dağılımını belirledi

Beşiktaş'ta geçtiğimiz ay yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da yeniden başkan seçilen Fikret Orman, yönetimdeki isimlerin görev dağılımını belirledi

02 Ekim 2018 Salı, 10:59 | Güncelleme: AA

Beşiktaş'ta tek aday olarak seçime giren ve yeniden başkan seçilen Fikret Orman, yönetim kurulu listesindeki isimlerin görev dağılımını gerçekleştirdi.

Buna göre siyah beyazlı kulübün yönetiminde yer alan yeni ve eski isimlerin görevleri şu şekilde oluştu:

Fikret Orman (Başkan)

Serdal Adalı (İkinci başkan)

Umut Güner (Asbaşkan, Transfer Komitesi Başkanı, Vodafone Park’tan Sorumlu Yonetim Kurulu Üyesi)

Ahmet Ürkmezgil (Genel Sekreter, İcra Kurulu Başkanı)

Deniz Atalay (Asbaşkan, TFF ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi)

Hüseyin Yücel (Pazarlama ve Yeni Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, E- Spor’dan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi)

Ahmet Kavalcı (BJK Nevzat Demir Tesisleri ve Futbol A Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi)

Metin Albayrak (Futbol Altyapı ve Scouting Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi)

Ahmet Cihat Kumuşoğlu (Muhasip Üye, Basketboldan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi)

Şafak Mahmutyazıcıoğlu (Hukuktan Sorumlu, İcra Kurulu ve Transfer Komitesi Üyesi)

Hüseyin Mican (Kartal Yuvalarından Sorumlu İcra Kurulu Üyesi)

Hakan Özköse (Taraftar ve Derneklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi)

Erdal Karacan (Amatör Şubelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi)

Gökçe Meriçten (Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi)

Candaş Tolga Işık (İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi)

Melih Aydoğdu (Transfer Komitesi Üyesi)

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER