Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda´nın ortaklaşa düzenlediği 2019 CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında Türkiye, İtalya ile karşı karşıya geldi. Milli takım, rakibine 25-22, 25-18 ve 25-21`lik setlerle 3-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası´nda çeyrek finale yükselme şansını yitirerek son 16 turunda elendi.

T.C. Nant Başkonsolosu Aslı Oral, CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası son 16 turunda oynanan Türkiye-İtalya karşılaşmasının ardından A Milli Takımımıza ziyarette bulundu.

İtalya - Türkiye: 3-0

SALON: Parc des Expositions

HAKEMLER: Stephan Grieder (İsviçre),Olivier Guillet (Fransa)

İTALYA: Piano, Giannelli, Juantorena, Anzani, Zaytsev, Antonov, Balaso (L) (Candellaro, Sbertoli, Lavia, Nelli)

TÜRKİYE: Arslan, Burak, Vahit Emre, Adis, Yiğit, Doğukan, Burak (L) (Selçuk, Batuhan, İzzet, Oğuzhan, Metin)

SETLER: 25-22, 25-18, 25-21

SÜRE: 85 dakika (30,26,29)

2019 CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası son 16 turunda oynanan diğer mücadelelerde alınan sonuçlar ve çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

Hollanda - Almanya: 1-3 (17-25, 22-25, 32-30, 23-25)

Sırbistan - Çek Cumhuriyeti: 3-0 (31-29, 25-21, 25-18)

Rusya - Yunanistan: 3-0 (25-16, 25-15, 25-16)

Fransa - Finlandiya: 3-0 (25-16, 25-23, 25-21)

Polonya - İspanya: 3-0 (25-18, 25-13, 25-16)

Belçika - Ukrayna: 2-3 (22-25, 25-21, 25-14, 18-25, 10-15)

Slovenya - Bulgaristan. 3-1 (25-27, 25-17, 25-16, 25-17)

Çeyrek Final Eşleşmeleri

Rusya - Slovenya

Polonya - Almanya

Fransa - İtalya

Sırbistan - Ukrayna