A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda Çin, Almanya ve Çekya ile karşılaşacak.

Filenin Sultanları, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda Çin, Almanya ve Çekya ile mücadele edecek. 2-4 Ağustos 2019 tarihlerinde düzenlenecek Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.



Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri grupları ise şu şekilde:



A Grubu: Sırbistan, Porto Riko, Tayland, Polonya



B Grubu: Türkiye, Çin, Almanya, Çekya



C Grubu: A.B.D., Arjantin, Bulgaristan, Kazakistan



D Grubu: Brezilya, Domik Cumhuriyeti, Kamerun, Azerbaycan



E Grubu: Rusya, Güney Kore, Kanada, Meksika



F Grubu: Hollanda, İtalya, Belçika Kenya

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ