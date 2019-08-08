Ayak altında ezilen, kanalizasyon borularına atılan ya da parklara atılan sigara izmaritleri dünyadaki en yaygın görüntülerden birisidir. Fakat bir grup Fransız genç tarafından başlatılan bir kampanya ile sigara izmaritleri toplanmadığı takdirde ciddi çevre kirliliklerine sebep olduğunun altı çizildi.

Amel Talha tarafından başlatılan #FillTheBottle (#ŞişeyiDoldur) hareketi, binlerce insanı dünyada en yaygın çevre kirliliği faktörlerinden birisi olan sigara izmaritlerini toplamaya teşvik etti.

BBC'ye konuşan 18 yaşındaki Amel Talha, bu durumun Fransa da dahil olmak üzere tüm dünyada büyük bir problem olduğunu, kampanyanın böyle büyük bir etki yaratmasından dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu belirtti.

Amel'in arkadaşı Jason Prince'in sigara izmaritleriyle ağzına kadar doldurulmuş plastik bir şişe fotoğrafını ilk defa paylaşılmasıyla, 24 saat içinde konuyla ilgili binlerce fotoğraf, video ve tweet paylaşıldı.

Konuyla ilgili olarak Amel Talha, sigara izmaritlerini toplayan ve plastik ürünlere veya küllüklere dönüştüren Fransız şirket MéGo ile irtibatta olduklarını söyledi.