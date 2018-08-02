Fleetcop battı, şirketi galericiler bastı
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20 bin araçlık filosuyla havlu attı, yöneticileri sır oldu

Sabibi olduğu 20 bin araçla Türkiye’nin önde gelen filo kiralama şirketlerinden sayılan Fleetcorp’un bankalara ve finans kuruluşlarına olan 1,3 milyar borç ile havlu attığı iddia ediliyor. 3 binin üzerinde müşterisi olan ve tamamı Kuveytli iş adamı Adnan al Bahar’a ait olan şirketin Türk yöneticilerinden ise 1,5 aydan bu yana haber alınamadığı konuşuluyor. Şirketten ikinci el araç satın alan bazı galericilerin ise araçların parasını ödedikleri halde devrini alamadıkları gerekçesiyle merkezi basıp zarar verdikleri ve bazı çalışanları darp ettikleri iddialar arasında

02.08.2018 - 17:24 | Güncelleme:

Bu yılın başından itibaren gerek kurdaki gerekse faizdeki artışın bir çok şirket gibi filo kiralama şirketini de zor durumda bırakacağı ve borçları sermayelerinin 50 katına ulaşmış olan bazı şirketlerin havlu atacağı konuşuluyordu. Nitekim yıl bitmeden bir filo kiralama şirketi piyasadaki söylentilere göre kurdan ve faizden daha çok yönetim hatalarından ötürü zor duruma düştü ve yöneticileri de ortadan kayboldu. Bankalara olan 1,3 milyar TL borcunu ödeyemediği söylenen Fleetcop’un, piyasadaki pek çok galeriye kiralamadan dönen ikinci el araçları sattığı, ancak şirket yöneticilerinin bu araçların parası alındığı halde devrini gerçekleştirmeden ortadan kaybolduğu konuşuluyor.

 GALERİCİLER ŞİRKET MERKEZİNİ BASTI

Önceki gün bazı galericilerin Fleetcop’un şirket merkezini bastıkları, kendilerine kağıt üzerinde satılmış olan araçların devrini alamadıkları için şirketin yönetim ofisini tahrip ettikleri hatta karşılarına şirketi temsilen çıkan kişileri de darp ettikleri haberi polise ulaşmadıysa da kulaktan kulağa yayıldı.

Otomobil pazarının en büyük alıcı grubu olan itibarı yüksek filo kiralama şirketleri için bu alışılmış bir durum değildi. Ancak bu bilgi yılın ilk çeyreğinden itibaren 2018’in hatta 2019’un filo kiralamacılar için çok zor olacağını ısrarla dile getirenler için de sürpriz değildi.

Yılın hemen başında Fleetcop’un bilançosuna bakıp bu şirkete araç satmayı kesen büyük markalar olduğu gibi, tehlike sinyallerini görmeyip bugün yöneticileri ortada olmayan şirketten 50 milyon TL alacağı olan otomobil markaları da var.

BANKALAR EL KOYDU AMA…

Fleetcorp bir buçuk ay kadar önce kirada olan araçların yetkili servislerine bir yazı yazarak kendilerine ait olan araçların kiralama müşterileri tarafından getirilmesi halinde bakıma alınmamasını isteyen bir yazı gönderdi. Bu yazı aslında şirketin durumuyla ilgili ilk önemli ipucunu veriyordu. Nitekim iddialara göre tam bu yazının yazıldığı tarihlerde şirketin CEO’su Barbaros Çıtmacı ‘ortadan kayboldu’. Bu haberin hazırlanması aşamasında Çıtmacı’ya ulaşma çabalarımız da sonuçsuz kaldı.

“CİDDİ YÖNETİM HATASI, HATTA KASIT VAR İDDİASI”

Fleetcorp’a gerek araç satarken şirketin yaklaşan sonunu görüp hesabını zamanında kapatmış olan markaların, gerekse şirketin CEO’sunu yakından tanıyan bazı finans kuruluşlarının yetkilileri Fleetcorp’un düştüğü durumun sürpriz olmadığını, şirketin içine düştüğü bu durumda kötü yönetim kadar suiistimal ihtimalinin de olabileceğine dikkat çekiyorlar. Şirketin bu şartlarda kurtulasının mümkün olmadığı, ancak şirkete en az 50 milyon dolar sermaye girişiyle, birkaç yıl içinde yeniden nefes alabileceği konuşuluyor.

“FİLOCULAR BATARSA PAZAR CİDDİ HASAR ALIR”

Filo kiralama şirketleri her ne kadar Türkiye otomobil pazarının tek alıcı değillerse de, en büyük kurumsal alıcı grubunu oluşturuyorlar. Bu şirketler sıfır kilometre araç pazarı kadar kullanılmış araç pazarının da en büyük pazar oluşturucuları konumunda.

Döviz borçlanıp, kiradan dönen araçları Türk Lirası karşılığında sattıkları için sadece son bir yılda yüzde ve araç olan şirketler oldu.

ARSASINI, TEKNESİNİ SATIP SERMAYESİNE KATAN OLDU

Kiralama şirketlerinin büyük çoğunluğunu etkileyen kur ve faiz artışı her şirkette Fleetcop gibi sonuçlar doğurmadı. Bu süreçte 50 milyon doların üzerinde dış kaynak bulup işini sürdürmeye gayret eden şirketler olduğu gibi, kıymeti arsalarını ve şirket ortaklarına ait olan tekneleri satarak sermayelerine katan ve böylelikle nefes alan şirketler de oldu.

Bazı kiralama şirketleri ise kendi elemanlarının kullandığı üst model araçları ikinci elde satıp, elemanlarına daha düşük segment araçlar vererek sermaye yaratmaya çalıştı.

 

 

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Yorumlar 2
  • Misafir 12 dakika önce
    sorun yok ekonomi cok iyi biz 50 tl lik yasiyoruz :))) oy verenler sürünün
  • Misafir 7 dakika önce
    Yav he he
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