Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Haberlerİş-YaşamFilyos Limanı inşaatı tam gaz devam ediyor - haberler
ABONE OL

Filyos Limanı inşaatı tam gaz devam ediyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde yapımı devam eden 25 milyon tonluk Filyos Liman Projesi'nde sona yaklaşılıyor. Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle bazı çalışmalar durdurulurken Filyos Liman İnşaatı çalışmaları ise tam gaz sürüyor. Çalışmaların bu yıl tamamlanması bekleniyor

Filyos Limanı
İHA

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid döneminden itibaren hayata geçirilmesi planlanan Filyos Projesi kapsamındaki 25 milyon ton kapasiteli Filyos Liman Projesi’nde sona yaklaşılıyor. Geçen Aralık ayında alt yapı liman inşaatının yüzde 90'ı tamamlanan ve Karadeniz’in en nitelikli limanı olacak olan Filyos Limanı ile kuzey-güney aksı birbirine bağlanmış olacak.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından “Anadolu'da Genel Üretim Raporu" doğrultusunda planlanan Filyos Projesi ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 23 bin dekarlık ve Endüstri Bölgesi ilan edilen alanın önünde bulunan 25 milyon ton kapasiteli Filyos Limanı, kuzey-güney aksını da birbirine bağlamış olacak.

BU YIL TAMAMLANACAK

Karabük, Zonguldak ve Bartın'ın ortasında bulunan bölgenin üç iline önemli katkılar sağlaması beklenen Filyos Limanı, Karadeniz'in en niteliklisi ve en donanımlısı 25 milyon ton kapasite ile Türkiye'nin üçüncü büyük limanı olacak. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs sebebiyle Türkiye'de de sıkı tedbirler alındı. 30 büyükşehirle birlikte Zonguldak'ın da aralarında bulunduğu şehirlere giriş çıkışların sınırlandırılması 15 gün daha uzatıldı. Salgın sebebiyle bazı çalışmalara ara verildi veya durduruldu. Ancak liman inşaatı çalışmaları son hızıyla sürüyor.Çalışmaların 2020 yılında bitmesi ön görülüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD'nin en zengin adasının 1800 koronavirüs testi alması tepki topladı - haberler
İŞ-YAŞAMZengine test yağmuru büyük tepki çekti
THY tahliye uçuşlarıyla ilgili iddiaları yalanladı
İŞ-YAŞAMTHY'den 'tahliye uçuşu' açıklaması
Son dakika haberler: Bakan Albayrak toplam tutarı açıkladı
İŞ-YAŞAMBakan Albayrak toplam tutarı açıkladı
81 ilde "Sosyal İzolasyon Kuruluşu" - haberler
İŞ-YAŞAM81 ilde "Sosyal İzolasyon Kuruluşu"
228 projeye 195 milyon lira hibe - haberler
İŞ-YAŞAM228 projeye 195 milyon lira hibe
Tarım Kredi'den 1 milyar TL sabit faizli kredi - haberler
İŞ-YAŞAMTarım Kredi'den 1 milyar TL sabit faizli kredi
Son dakika haberler: Dev tren yola çıktı
İŞ-YAŞAMDev tren yola çıktı
Bazı eşyaların ithalatında ilave gümrük vergisi uygulanacak
İŞ-YAŞAMBazı eşyaların ithalatına ek vergi
İki bakanlığın teşkilat yapısında değişiklik - haberler
İŞ-YAŞAMİki bakanlığın teşkilat yapısında değişiklik
Destek ödemeleri haftaya başlıyor - Haberler
İŞ-YAŞAMDestek ödemeleri haftaya başlıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X