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Final Four finalinde olay! Ali Koç devreye girdi!

THY Euroleague finalinde Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ile maçı izleyen Fenerbahçeli taraftarlar arasında tartışma çıktı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç duruma müdahale ederken Ataman yaşananlara büyük tepki gösterdi

Anadolu Efes

Fenerbahçeli taraftarlar, final maçında Anadolu Efes'e destek verirken, başantrenör Ergin Ataman'a tepki gösterdi.

Maçın son saniyelerinde aleyhine küfürlü tezahürat yapan sarı-lacivertli taraftarlara Ataman sert bir tepki verdi. Tecrübeli başantrenör, tribünlerle kısa süreli tartışma yaşadı.

Anadolu Efesli taraftarlar da Fenerbahçelilere tepki verdi ve taraftar grupları arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın çıktığı bölgeye giden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da taraftarlardan sakin olmalarını istedi ve olay daha da büyümeden yatıştı.

Fenerbahçeli taraftarlar, maç boyunca ise Anadolu Efes'i destekledi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ergin Ataman, yaşanan duruma tepki göstererek şunları söyledi:

"ALİ KOÇ'UN BANA ÖZÜR BORCU VAR"

"Bize destek olan özellikle Türkiye'de holiganlıktan uzak bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Buradaki terbiyesizlere de teessüf ediyorum. Her zaman çok takdir ettiğim Ali Koç, bu konuda bir girişimde bulunacaktır. Fenerbahçe ile Türkiye Ligi finallerinde mücadele edeceğiz. Biz burada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ediyoruz. Açıkçası, bugün buraya gelen Fenerbahçeli taraftarlar şahsıma karşı hakaret ve küfürler, beni çok üzdü ama Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fair Play anlayışıyla yola çıktı. Herhalde bu konuda bana bir özür borcu var."

"TAKIMIN TAMAMI DEVAM EDECEK"

"Kulübümle, oyuncularımla gurur duyuyorum. Ülkemize, taraftarlarımıza müthiş bir heyecan yaşattılar. Maalesef 19 Mayıs'ta kupayı ülkemize getiremedik. CSKA yıldızlardan kurulu bir takım. Çok iyi dış şut yüzdesiyle oynadılar. Çok mücadele ettik ama o üçlükler bizim moralimizi bozarken biz de normal atışlarımızı sokamadık. Buna rağmen son ana kadar oyunun içindeydik. Oyuncularımla gurur duyuyorum. CSKA Moskova'yı da EuroLeague şampiyonu oldukları için kutluyorum. Önümüzdeki sezon bu takımın neredeyse tamamı devam edecek. Yönetimimiz büyük fedakârlıklarla hiçbir oyuncumuzun gitmesine izin vermeyecek. Anadolu Efes Kulübü, her kulüp kadar büyük bir kulüp. Bizim isteğimiz dışında hiçbir oyuncu gitmeyecek. Bu yılın finalisti olarak yeniden buralara gelip şampiyon olmaya çalışacağız."

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