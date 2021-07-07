HABERTURK.COM

En yüksek aylık reel getiri, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde %0,95 oranında Amerikan dolarında gerçekleşti. Ancak aynı dönemde yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde Amerikan doları %1,06 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %1,85, Euro %1,86, mevduat faizi (brüt) %2,61, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %2,68 ve BIST 100 endeksi %4,86 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın %0,15 ve Euro %0,14 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) %0,63, DİBS %0,71 ve BIST 100 endeksi %2,93 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %6,11, TÜFE ile indirgendiğinde ise %14,44 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %15,64, TÜFE ile indirgendiğinde ise %9,02 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre Amerikan doları; TÜFE ile indirgendiğinde %2,98 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %8,49 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %19,15, TÜFE ile indirgendiğinde ise %9,02 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ EURO'DA GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde Euro; TÜFE ile indirgendiğinde %15,08 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %5,35 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %6,52, BIST 100 endeksi %10,98, Amerikan doları %11,58, mevduat faizi (brüt) %24,24 ve DİBS %30,74 oranlarında kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın %13,66, BIST 100 endeksi %8,23 ve Amerikan doları %7,50 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) %7,89 ve DİBS %15,79 oranlarında kaybettirmiştir.