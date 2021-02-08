Bankaların kredi faiz oranları ne kadar oldu?

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En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %7,16, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %8,19 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) %1,48, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %1,85, külçe altın %5,92, Euro %6,53 ve Amerikan doları %6,58 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) %0,53, DİBS %0,90, külçe altın %5,02, Euro %5,63 ve Amerikan doları %5,68 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %19,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise %24,19 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %15,91, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,69 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %9,51, TÜFE ile indirgendiğinde ise %18,93 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %14,52, TÜFE ile indirgendiğinde ise %7,16 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %18,48, TÜFE ile indirgendiğinde ise %30,02 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro %8,51 ve BIST 100 endeksi %1,71 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; Amerikan Doları %1,06, mevduat faizi (brüt) %12,16 ve DİBS %15,92 oranlarında kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde Euro %19,07, BIST 100 endeksi %11,61 ve Amerikan Doları %8,57 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) %3,61 ve DİBS %7,74 oranlarında kaybettirmiştir.