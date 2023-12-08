Finlandiya neden dünyanın en mutlu ülkesi?

Peki UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miraslar Listesi’ne 2020'de alınan Finlandiya sauna geleneği, ülkede yaşayanların mutluluk kaynağı olabilir mi? Guardian’da yer alan habere göre saunaların genellikle ‘pahalı’ bir aktivite olarak pazarlandığı diğer ülkelerin aksine, Finlandiya’da saunalar çok daha gündelik bir role sahip.

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Birçok insanın evinde sauna bulunmasının yanı sıra pek çok Finlinin de saunalarda dünyaya geldiği söyleniyor. Saunalar hem huzurun adresi hem de toplanma yeri olarak da kabul ediliyor. Her yaştan insanın bir araya geldiği bu ‘toplanma alanları’nda işten eve dönmeden önce günün stresinden arınan da var, ‘melankolisi’ni paylaşmak isteyen de… Bazı saunalarda sohbet kurallarıyla ilgili kurallar var. Örneğin siyaset, iş dünyası ve din konularının tartışılması yasak. Ancak Finlandiya’nın en eski halka açık saunası Rajaportti’de her şey serbest.