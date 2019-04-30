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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Fiorentina: 0 - Sassuolo: 1 | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A da 34. haftada Fiorentina evinde Sassuolo'yu ağırladı. Karşılaşmayı Sassuolo 1-0 kazandı. Genç yıldız Merih Demiral'ın gollü VAR'a takıldı. Karşılaşma sonunda soyunma odasında Merih ve arkadaşları trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Josef Surol'u andılar

Merih Demiral

İtalya Serie A da 34. haftada Fiorentina evinde Sassuolo'yu konuk etti. Sassuolo Domenico Berardi'nin 37. dakikada attığı gol ile 1-0 galip gelmeyi bildi.

MERİH'İN GOLÜ VAR'A TAKILDI

Merih Demiral'ın 59. dakikada attığı gol VAR incelemesi sonucunda ofsayt gerekçesi ile iptal edildi, Merih 90 dakika oyunda kalıp iyi bir performans sergiledi.

FİORENTİNA GALİBİYETE HASRET

Taraftarı önünde yaşadığı bu mağlubiyetin ardından Serie A'daki kazanamama serisi 10 maça çıkan Fiorentina 40 puanla 12. sırada kaldı. Zorlu deplasmandan üstün ayrılan Sassuolo ise puanını 41'e çıkararak 10. basamağa yükselmeyi başardı.

SUROL'U UNUTMADILAR

Karşılaşmanın ardında Merih Demiral ve arkadaşları trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Alanyaspor'lu Josef Surol'u unutmayıp fotoğraf paylaştılar

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