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'Fiyatlar fırladı araba almak hayal mi oldu?' diyenlere: İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobil fiyatları

Enflasyon nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılar vatandaşı darboğaza sokarken en çok etkilenen sektörlerin başında gelen otomobil piyasası durgunluk yaşamaya devam ediyor. Dudak uçuklatan fiyatlar endişeleri de beraberinde getirdi. Sıfır araba sahibi olmak isteyenler ise güncel fiyatları yakından takip ediyor. Önce pandemi sonra ekonomik sıkıntılar derken ardından da çip krizi ülkemizde otomobil fiyatlarının iyiden iyiye yükselmesine neden oldu. Fiyatların artmasıyla birlikte araba almak hayal mi oldu diye kara kara düşünenler için Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2022 model otomobilleri haberimizde derledik. İşte marka marka en ucuz otomobiller için güncel fiyatlar...

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  • 'Fiyatlar fırladı araba almak hayal mi oldu?' diyenlere: İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobil fiyatları

    2022 yılında sıfır otomobil fiyatları cep yakmaya devam ederken artan döviz kurlarından sonra fiyat listesinde güncellemeye gidildi. İyiden iyiye yükselen otomobil fiyatlarında ekim ayında listeler yeniden güncellendi. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadelenin yanı sıra devam eden çip krizine, hammadde ve taşıma maliyetlerindeki artış da eklenince tüm dünyada birçok ürün gibi otomobil fiyatlarında da ciddi artışlar yaşandı. Türkiye'de ise tüm bunlara ilave olarak döviz kurlarındaki yükseliş ve enflasyon da eklenince otomobil fiyatları rekor düzeye ulaştı.  Vatandaş en çok ihtiyaç duyduğu ve hayalini kurduğu sıfır araba için hayallerini rafa kaldırmak zorunda kaldı. 400 - 450 bin liraya sıfır otomobil sahibi olmak neredeyse imkansız hale gelirken olabilecek en ucuz fiyatlı sıfır otomobil fiyatlarını sizler için derledik. İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz araba modelleri...
  • 'Fiyatlar fırladı araba almak hayal mi oldu?' diyenlere: İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobil fiyatları

    VOLKSWAGEN 

    Polo 1.0 80 PS Manuel Impression

    Liste fiyatı 504,600 TL

    Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

    Fiyatı 554,900 TL

    Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 599,100 TL 

    Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style - 691,600 TL
  • 'Fiyatlar fırladı araba almak hayal mi oldu?' diyenlere: İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobil fiyatları

    VOLKSWAGEN

    Yeni Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

    Fiyatı: 663,600 TL
  • 'Fiyatlar fırladı araba almak hayal mi oldu?' diyenlere: İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobil fiyatları

    VOLKSWAGEN 

    Yeni T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life

    Fiyatı: 612,600 TL
  • 'Fiyatlar fırladı araba almak hayal mi oldu?' diyenlere: İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobil fiyatları

    VOLKSWAGEN

    Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression - 

    Fiyat 617,800 TL
  • 'Fiyatlar fırladı araba almak hayal mi oldu?' diyenlere: İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobil fiyatları

    SEAT

    IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style

    Liste fiyatı: 450.000 TL

    1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

    Liste fiyatı 550.000 TL

    1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR - 650.000 TL
  • 'Fiyatlar fırladı araba almak hayal mi oldu?' diyenlere: İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobil fiyatları

    SEAT

    LEON 1.0 TSI 110 HP Style

    Fiyatı 690.000 TL
  • 'Fiyatlar fırladı araba almak hayal mi oldu?' diyenlere: İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobil fiyatları

    SEAT

    ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

    Fiyatı 615.000 TL

    1.0 EcoTSI 110 HP DSG Xperience 

    Fiyatı 665.000 TL

    1.0 EcoTSI 110 HP DSG FR 

    Fiyatı 665.000 TL
  • 'Fiyatlar fırladı araba almak hayal mi oldu?' diyenlere: İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobil fiyatları

    SKODA

    Yeni Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite - 479.010 TL

    1.0 TSI 110 PS DSG Elite - 514.510 TL

    1.0 TSI 110 PS DSG Premium - 564.510 TL

    1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium - 624.510 TL
  • 'Fiyatlar fırladı araba almak hayal mi oldu?' diyenlere: İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobil fiyatları

    SKODA

    Scala 1.0 TSI 110 PS DSG Comfort

    Liste Fiyatı 620.010 TL

    1.0 TSI 110 PS DSG Elite

    Fiyatı 655.010 TL
  • 'Fiyatlar fırladı araba almak hayal mi oldu?' diyenlere: İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobil fiyatları

    KAMIQ

    1.0 TSI 110 PS DSG Elite

    Fiyatı 700.010 TL
  • 'Fiyatlar fırladı araba almak hayal mi oldu?' diyenlere: İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobil fiyatları

    CİTROEN 

    C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel

    Fiyatı: 474.000 TL

    1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold

    Fiyatı: 548.000 TL

    1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine Business - 563.000 TL

    1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine 579.000 TL
  • 'Fiyatlar fırladı araba almak hayal mi oldu?' diyenlere: İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobil fiyatları

    CİTROEN 

    C3 AIRCROSS SUV Feel 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik 

    Fiyatı: 624.000 TL

    1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Feel Bold - 664.000 TL
  • 'Fiyatlar fırladı araba almak hayal mi oldu?' diyenlere: İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobil fiyatları

    CİTROEN 

    C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel

    Fiyatı: 514.000 TL

    1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel Feel Bold - 526.000 TL
  • 'Fiyatlar fırladı araba almak hayal mi oldu?' diyenlere: İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobil fiyatları

    CITROEN

    C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel

    Fiyatı: 634.000 TL
  • 'Fiyatlar fırladı araba almak hayal mi oldu?' diyenlere: İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobil fiyatları

    CİTROEN

    Citroen Ami 6 kw Elektrik Motor - 224.000 TL
  • 'Fiyatlar fırladı araba almak hayal mi oldu?' diyenlere: İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobil fiyatları

    DACİA

    Sandero Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg

    Fiyatı: 467.900 TL
  • 'Fiyatlar fırladı araba almak hayal mi oldu?' diyenlere: İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobil fiyatları

    DACİA 

    SANDERO STEPWAY

    Comfort 1.0 Turbo 90 bg

    458.000 TL

    Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg

    Fiyatı 472.000 TL

    Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 508.900 TL
  • 'Fiyatlar fırladı araba almak hayal mi oldu?' diyenlere: İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobil fiyatları

    DACİA 

    Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 489.000 TL

    Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2 511.900  TL

    Prestige ECO- G Turbo 100 bg 4x2 532.900  TL

    Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 - 564.900 TL

    Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4x4 - 557.900 TL

    Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x2 - 562.900 TL

    Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x4 - 649.900 TL

    Prestige Plus 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 - 608.900 TL
  • 'Fiyatlar fırladı araba almak hayal mi oldu?' diyenlere: İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobil fiyatları

    FIAT

    EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP  Benzinli

    Fiyatı: 399.900 TL

    1.4 Fire 95 HP Easy Plus Paketli Manuel Benzinli - 437.600 TL

    1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel 539.900 TL

    1.6 M.Jet 130 HP DCT Easy Otomatik Dizel - 599.900 TL

    1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Easy Otomatik  - 656.900 TL

    1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 456.900 TL

    1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 654.900 TL 

    1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli - 681.900 TL

    1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli 491.900 TL

    1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel - 669.900 TL
  • 'Fiyatlar fırladı araba almak hayal mi oldu?' diyenlere: İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobil fiyatları

    FIAT

    EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli

    Fiyatı: 446.900 TL

    1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 543.900 TL

    1.6 M.Jet 130 HP DCT Street Otomatik Dizel - 619.900 TL

    1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzin 472.900 TL

    1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 568.900 TL

    1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 644.900 TL
  • 'Fiyatlar fırladı araba almak hayal mi oldu?' diyenlere: İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobil fiyatları

    FIAT

    Egea Station Wagon 1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel

    Fiyatı: 558.900 TL

    1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 659.900 TL
  • 'Fiyatlar fırladı araba almak hayal mi oldu?' diyenlere: İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobil fiyatları

    FIAT

    Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli 

    Fiyatı: 459.900 TL

    1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 558.900 TL

    1.6 M.Jet 130 HP DCT Street Otomatik Dizel - 631.900 TL

    1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Street Otomatik Elektrikli-Benzinli - 688.900 TL

    1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 486.900 TL

    1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel - 601.900 TL

    1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel  - 677.900 TL

    1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli- 521.900 TL

    1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel - 691.900 TL
  • 'Fiyatlar fırladı araba almak hayal mi oldu?' diyenlere: İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobil fiyatları

    FIAT

    Egea Cross Wagon 1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 666.900 TL

    1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli - 577.900 TL
  • 'Fiyatlar fırladı araba almak hayal mi oldu?' diyenlere: İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobil fiyatları

    FİAT 

    PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli

    Fiyatı: 464.900 TL

    1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid- Benzinli - 479.900 TL

    0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin - 553.900 TL

    0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin 569.900 TL
  • 'Fiyatlar fırladı araba almak hayal mi oldu?' diyenlere: İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobil fiyatları

    FİAT 

    500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT - Manuel - Benzinli

    Fiyatı: 641.900 TL

    1.4 Fire 95 HP MT Cross Plus Manuel Benzinli - 660.900 TL
  • 'Fiyatlar fırladı araba almak hayal mi oldu?' diyenlere: İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobil fiyatları

    FORD

    Yeni Fiesta Style Hatchback 1.1L Ti-VCT 75 PS 5 İleri Manuel Benzin

    Fiyatı 572.000 TL
  • 'Fiyatlar fırladı araba almak hayal mi oldu?' diyenlere: İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobil fiyatları

    FORD

    EcoSport Style / SUV / 1.0L EcoBoost 125PS / 6 İleri Otomatik / Benzin 

    Fiyatı 668.600 TL
  • 'Fiyatlar fırladı araba almak hayal mi oldu?' diyenlere: İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobil fiyatları

    HONDA

    Yeni Honda City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Elegance

    Fiyatı: 550.200 TL

    City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Executive

    567.400 TL
  • 'Fiyatlar fırladı araba almak hayal mi oldu?' diyenlere: İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobil fiyatları

    HYUNDAİ

    Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel

    Fiyatı: 331.500 TL

    1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT - 373.000 TL

    1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT - 385.000 TL

    1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT - 402.500 TL
  • 'Fiyatlar fırladı araba almak hayal mi oldu?' diyenlere: İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobil fiyatları

    HYUNDAİ 

    Hyundai i20  100 PS 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)

    Liste fiyatı 444.000 TL

    1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli) - 477.500 TL

    1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik - 486.500 TL

    1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus (Benzinli) - 512.000 TL

    1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik 528.000 TL

    1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT - 518.000 TL
  • 'Fiyatlar fırladı araba almak hayal mi oldu?' diyenlere: İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobil fiyatları

    HYUNDAİ 

    Elantra 1.6MPI 123 PS 6 İleri Manuel Style (Benzinli) 

    Fiyatı 597.000 TL

    1.6 MPI 123 PS Style Comfort Benzin CVT - 634.000 TL

    1.6 MPI 123 PS Smart Benzin CVT - 691.000 TL
  • 'Fiyatlar fırladı araba almak hayal mi oldu?' diyenlere: İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobil fiyatları

    HYUNDAİ

    Bayon 1.4 MPI 6 İleri Düz Jump Benzin Manuel 

    Fiyatı: 472.000 TL

    1.4 MPI 6 İleri Otomatik Jump Benzin Otomatik  - 503.000 TL

    1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik - 525.000 TL

    1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik - 550.000 TL

    1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT - 568.500 TL
  • 'Fiyatlar fırladı araba almak hayal mi oldu?' diyenlere: İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobil fiyatları

    HYUNDAİ

    Kona 1.0 T-GDI 120 PS Style Benzin DCT 

    Fiyatı: 648.000 TL
  • 'Fiyatlar fırladı araba almak hayal mi oldu?' diyenlere: İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobil fiyatları

    KİA

    PICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT Benzin 

    Fiyatı: 443.000 TL

    Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Live - 450.000 TL

    Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool - 460.000 TL

    Picanto 1.2L 84 PS AMT Benzin Feel - 460.000 TL

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