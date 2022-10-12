2022 yılında sıfır otomobil fiyatları cep yakmaya devam ederken artan döviz kurlarından sonra fiyat listesinde güncellemeye gidildi. İyiden iyiye yükselen otomobil fiyatlarında ekim ayında listeler yeniden güncellendi. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadelenin yanı sıra devam eden çip krizine, hammadde ve taşıma maliyetlerindeki artış da eklenince tüm dünyada birçok ürün gibi otomobil fiyatlarında da ciddi artışlar yaşandı. Türkiye'de ise tüm bunlara ilave olarak döviz kurlarındaki yükseliş ve enflasyon da eklenince otomobil fiyatları rekor düzeye ulaştı. Vatandaş en çok ihtiyaç duyduğu ve hayalini kurduğu sıfır araba için hayallerini rafa kaldırmak zorunda kaldı. 400 - 450 bin liraya sıfır otomobil sahibi olmak neredeyse imkansız hale gelirken olabilecek en ucuz fiyatlı sıfır otomobil fiyatlarını sizler için derledik. İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz araba modelleri...