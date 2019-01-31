Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, 2018 yılının turizm sektörü açısından iyi denilebilecek bir yıl olarak arkada kaldığını belirterek, "2019 yılında hem turist sayısında hem gelirlerde yüzde 10-12 civarında artış öngörüyoruz" dedi.

TÜROB'un geleneksel öğle yemeğinde açıklamalarda bulunan Bayındır, bu yıl Türkiye turizminin belkemiği olan Avrupa'dan büyük ilgi olduğunu söyledi.

'ÇİFT HANELİ ARTIŞ ÖNGÖRÜYORUZ'

Bayındır, "Hemen hemen tüm turizm pazarları açsından iyimseriz. Uzakdoğu pazarlarında hareket başladı. Ortadoğu canlılığını koruyor. Diğer pazarlarda da iyi gidiyoruz. Dolayısıyla, 2018 yılında başlayan yükselme trendinin bu yıl da devamını ve yine çift haneli artış olacağını öngörüyoruz" diye konuştu.

Fiyatlardaki artışın turist ve doluluk artışı kadar hızlı yükselmediğini kaydeden Bayındır, "Fiyat ve gelir artışının sürmesini bekliyoruz. Bu durum özellikle İstanbul'da pazar çeşitlenmesinin hızlanmaya başladığını gösteriyor. Ancak fiyatlarda 2013-2014 yıllarının seviyelerine dönmek için, birkaç yıl daha beklememiz gerekiyor" ifadesini kullandı.

'KKTC BÜTÇE AÇIĞINI TURİZM İLE KAPIYOR'

TÜROB'un etkinliğinde konuşma yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, "Güney’in yatak sayı 100 binin üzerinde. KKTC’de ise 26 bin yatak sayımız var. Güney Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs'taki otellerin kıyaslanmasına asla müsaade etmem. Bizim otellerimiz ve tesislerimiz sadece Güney Kıbrıs'a değil, dünyaya meydan okuyor. KKTC bütçe açığının yüzde 50’sini turizm gelirleri kapatıyor. Bu yıl hedeflediğimiz turist sayısına ulaşarak, bütçe açığımızın yüzde 60-65'ini turizm gelirleri ile kapatmayı öngörüyoruz” dedi.