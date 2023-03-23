"JESUS İLE TEKRAR MUTLU OLACAĞIZ"

Flamengo'da imza kampanyasını başlatan organizatör ise yaptığı açıklamada, "Jesus, Fenerbahçe'den ayrılmak üzere ve geri dönmesini talep etmeliyiz. Jesus'tan başka birini getirerek işimizi şansa bırakamayız. Jesus'la yeniden bu yıl en iyi takım olabiliriz. Maracana'ya gidin, posterler alın ve tarihin en iyilerinden birinin dönüşü için tezahürat yapın. Jorge Jesus ile tekrar mutlu olacağız" dedi.