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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Flamengo'da Jorge Jesus çılgınlığı! İmza kampanyası başlattılar

Brezilya ekibi Flamengo, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jorge Jesus'un peşini bırakmıyor. Vitor Pereira'dan memnun olmayan Flamengo taraftarları, Jesus'un geri dönmesi için imza kampanyası başlattı.

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  • Flamengo'da Jorge Jesus çılgınlığı! İmza kampanyası başlattılar

    Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Jorge Jesus'un sarı-lacivertli kulüpte devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor. 
  • Flamengo'da Jorge Jesus çılgınlığı! İmza kampanyası başlattılar

    Sezon sonuna yaklaştıkça deneyimli teknik adam hakkında her geçen gün farklı bir iddia ortaya atılıyor. 
  • Flamengo'da Jorge Jesus çılgınlığı! İmza kampanyası başlattılar

    Fenerbahçe ile Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Portekizli çalıştırıcı, eski kulübü Flamengo'nun gündeminden de düşmüyor.
  • Flamengo'da Jorge Jesus çılgınlığı! İmza kampanyası başlattılar

    Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Brezilya ekibi, şubat ayından bu yana 3 kupa birden kaybederken, taraftarın da sabrı taştı. 
  • Flamengo'da Jorge Jesus çılgınlığı! İmza kampanyası başlattılar

    Flamengo taraftarları, görev yaptığı dönemde kulübe biri Libertadores olmak üzere 4 kupa kazandıran Jorge Jesus'un geri dönmesini istiyor. 
  • Flamengo'da Jorge Jesus çılgınlığı! İmza kampanyası başlattılar

    Brezilya basınında yer alan habere göre; taraftarlar 68 yaşındaki teknik adamın takıma geri dönmesi için imza kampanyası başlattı. 
  • Flamengo'da Jorge Jesus çılgınlığı! İmza kampanyası başlattılar

    "JESUS İLE TEKRAR MUTLU OLACAĞIZ"

    Flamengo'da imza kampanyasını başlatan organizatör ise yaptığı açıklamada, "Jesus, Fenerbahçe'den ayrılmak üzere ve geri dönmesini talep etmeliyiz. Jesus'tan başka birini getirerek işimizi şansa bırakamayız. Jesus'la yeniden bu yıl en iyi takım olabiliriz. Maracana'ya gidin, posterler alın ve tarihin en iyilerinden birinin dönüşü için tezahürat yapın. Jorge Jesus ile tekrar mutlu olacağız" dedi. 
  • Flamengo'da Jorge Jesus çılgınlığı! İmza kampanyası başlattılar

    Kariyerinin en başarılı dönemlerinden biri Flamengo'da geçiren Jesus, Brezilya ekibi ile 2019-2020'de Libertadores Kupası, Brezilya Ligi, Brezilya Süper Kupası, Guanabara Kupası ve Recopa Sudamericana'da şampiyonluk sevinci yaşadı. 
  • Flamengo'da Jorge Jesus çılgınlığı! İmza kampanyası başlattılar

    PEREIRA 1 AYDA 3 KUPA KAYBETTİ

    Şu anda Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Flamengo şubat ayında kaybettiği 3 kupa ile dikkat çekti. 

     
  • Flamengo'da Jorge Jesus çılgınlığı! İmza kampanyası başlattılar

    Brezilya Süper Kupası'nı Palmeiras'a kaptıran Flamengo; Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Al Hilal'e elendi. Kırmızı-siyahlılar, son olarak Recopa Sudamericana'da Independiente del Valle'ye penaltı atışlarıyla yenilerek kupayı rakibine kaptırdı. 

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