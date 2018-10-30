Batman Yeni Şehir Stadı'nda Kasımpaşa'nın 3-2 üstünlüğüyle devam eden Batman Petrolspor karşılaşmasının 90+1. dakikasında tribünden atılan dolu plastik su şişesi nedeniyle yerde kalan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Fode Koita'tan iyi haber geldi.

Kasımpaşa Kulübü Sportif Direktörü Nursal Bilgin, Koita'nın önemli bir sağlık probleminin olmadığını söyledi.

Bilgin yaptığı açıklamada, Koita'nın durumunun iyi olduğunu belirterek, "Koita'nın yüzünde ödem var, çatlak yok. Herhangi bir cerrahi işlemi gerektirecek sağlık problemi bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

TAKIMA KATILDI



Hastanede yapılan tetkikler sonrasında iyi olduğu anlaşılan Fode Koita, kontrollerin ardından sağlıklı bir şekilde takıma katıldı. Kasımpaşa, "Geçmiş olsun Koita" diyerek bir açıklama yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

"Ziraat Türkiye Kupası'nda hakem kararıyla tatil edilen B. Petrolspor karşılaşmasında yüzüne gelen yabancı madde sonrası hastaneye kaldırılan ve sağ göz çevresinde ödem oluşan Fode Koita, yapılan kontroller sonrasında sağlıklı bir şekilde tekrar aramıza katıldı."

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