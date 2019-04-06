ABD'li otomobil üreticisi Ford, Hollanda’nın Amsterdam kentinde düzenlediği "Go Electric" etkinliğinde elektrikli araç ürün gamının tanıtımını gerçekleştirdi.

Ford Hybrid başlığı altında sunulan yeni bir model yelpazesi, yarı, tam ve şarj edilebilir hibrit güç aktarma organlarına sahip olması ile dikkat çekiyor.

Bu kapsamda, 16 elektrikli yeni modelin yakında piyasaya çıkacağı duyuruldu.

Etkinlikte tanıtılan Kuga Plug-In Hybrid, yeni Ford Kuga modelinin bir versiyonu olmanın yanı sıra yarı hibrit, tam hibrit ve şarj edilebilir hibrit güç aktarma organları sunan ilk Ford modeli olma niteliğini taşıyor.

Sekiz koltuklu yeni Tourneo Custom Plug-In Hybrid ve yedi koltuklu yeni Explorer Plug-In Hybrid SUV modelleri de etkinlikte tanıtılan diğer önemli modeller olarak dikkat çekti.

TAM ELEKTRİKLİ TRANSİT YOLDA

Öte yandan Ford'un Avrupa pazarı için önem verdiği modeller olan Fiesta EcoBoost Hybrid ve Focus EcoBoost Hybrid'in de tanıtımı gerçekleştirildi.

Ford, ayrıca tam elektrikli yeni Transit modelinin 2021 yılında şirketin elektrikli ticari araç yelpazesine katılacağını da açıkladı.

Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley, "Bugün tanıtılan modeller, akıllı bir dünya için akıllı araçlardan oluşan kapsamlı bir ürün portföyü geliştirme planlarımızın sadece başlangıcını temsil ediyor. Fiesta’dan Transit’e kadar tanıttığımız her yeni aracın Avrupa’daki müşterilerimizin ihtiyaçlarına ve bütçelerine uygun elektrikli bir versiyonu da olacak" dedi.

20 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

Etkinlikte tanıtımı gerçekleştirilen modeller arasında belki de en heyecan uyandıran yeni Puma oldu. Öyle ki, 19902lı yılların sonunda 'ulaşılabilir' bir coupe olarak yollara çıkan Puma, aradan geçen 20 yılda bir SUV haline geldi.

48 Volt güce sahip yarı hibrit güç ve aktarma organı teknolojisini bir arada sunacağı açıklanan Puma, yıl sonunda satışa sunulacak.

Ford Avrupa Başkanı Rowley, "Puma'nın Avrupa kompakt otomobil sınıfında ses getireceğini düşünüyoruz. Eğer bulunduğunuz ortamda bakışları üzerine toplayacak çarpıcı bir otomobil istiyorsanız, onu buldunuz demektir” dedi.