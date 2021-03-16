Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerOtomobilFord Otosan'dan dev yatırım - haberler
ABONE OL

Ford Otosan Volkswagen'in araçlarını Türkiye'de üretecek

Ford ve Volkswagen'in 2018 yılında imza attığı anlaşma kapsamında, iki şirketin yeni nesil ticari araçları Ford Otosan fabrikasında üretilecek. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Ford Motor Company ve Volkswagen AG arasında 2018 yılından bu yana devam eden iş birliği planları çerçevesinde 1 tonluk orta ticari aracın ortak üretimi için anlaşılmıştır. Bu çerçevede önümüzdeki 5 yıl içerisinde şirketimiz tarafından toplam 1 milyar 390 milyon euro yatırım yapılması yapılması öngörülmektedir" denildi

Ford Otosan'dan dev yatırım - haberler
HABERTURK.COM

Ford ve Volkswagen arasında 2018 yılında imzalanan anlaşma kapsamında, Ford ve Volkswagen'in ticari araçlarının Ford Otosan fabrikasında üretilmesi kesinleşti.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Ford Motor Company ve Volkswagen AG arasında 2018 yılından bu yana devam eden iş birliği planları çerçevesinde 1 tonluk orta ticari aracın ortak üretimi için anlaşılmıştır. Bu kapsamda, şirketimiz ile Ford Motor Company arasında bu projeyi gerçekleştirmek amacıyla 1T Cargo Van Fason Üretim ve Tedarik Anlaşması, Yedek Parça Tedarik Anlaşması, Teknoloji ve Üretim Lisans Çerçeve Anlaşması ve ona bağlı olan Araç Programı Ürün Lisans Spesifikasyonları Ek Anlaşması imzalanmıştır" denildi.

Açıklamada, "İlgili anlaşmalar uyarınca proje kapsamındaki 1 tonluk orta ticari aracımız ‘Yeni Nesil Ford Transit Custom' ailesinin dizel, şarj edilebilir hibrit elektrikli PHEV (Plug-In Hybrid) ve tam elektrikli versiyonlarının Ford Otosan tarafından Kocaeli Fabrikalarında 2023 yılının ilk yarısından itibaren kademeli olarak ve çoğu ihracata yönelik olacak şekilde üretilmesi öngörülmektedir. Ayrıca; Ford Motor Company ve Volkswagen AG'nin stratejik ortaklığı kapsamında Volkswagen AG'nin yeni nesil 1 tonluk ticari araç modelinin de Ford Otosan tarafından Kocaeli Fabrikalarında üretilmesi öngörülmektedir" bilgisi paylaşıldı.

Önümüzdeki 5 yıl içerisinde toplam 1 milyar 390 milyon euro yatırım yapılacağı kaydedilirken, halihazırda 180 bin adet olan mevcut benzer nitelikteki aracın yerine geçmek üzere, 405 bin adetlik yıllık ortalama 1 tonluk orta ticari araç üretim kapasitesi kurulacağı ve 11 yıl süreyle üretim yapılacağı açıklandı.

DEVLET TEŞVİKİNDEN YARARLANILDI

Açıklamada, "Üretilecek araçların, yurt içinde Ford Otosan tarafından satışı gerçekleştirilecek Ford markalı olanlar haricindeki kısmının, Ford Motor Company'ye veya bağlı şirketlerine satılarak, satışların maliyet artı yöntemiyle fiyatlandırılması, yatırım maliyetlerinin önemli bir kısmının satışlar aracılığıyla Ford Motor Company'ye aktarılması öngörülmektedir. Anlaşmalarla ilgili olarak izleyen dönemde, tarafların projeye ilişkin program onaylarının alınması ve Rekabet Kurumu'na gerekli bildirim ve başvuru süreçlerinin tamamlanması öngörülmektedir" denildi.

İki şirketin anlaşması kapsamında yapılacak yatırım ile ilgili devlet desteğinin de alındığı belirtilerek, "Söz konusu yatırım, şirketimiz tarafından 4 Aralık 2020 tarihinde duyurulan Yeni Nesil Ticari Araç Projeleri ile ilgili ürün çeşitlendirme ve tevsi yatırımları için alınan ve Ford Otosan'ın kapasitesini toplam 650 bin adede çıkartan 20 milyar 501 milyon 205 bin 701 TL tutarında Proje Bazlı Devlet Yardımı kapsamında gerçekleştirilecektir" denildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Türk otomotiv sektörünün en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz'
OTOMOBİLTürk otomotiv tarihinin en büyük yatırımı
Manisa'ya 250 milyon TL'lik jant yatırımı
OTOMOBİLManisa'ya 250 milyon TL'lik jant yatırımı
Volkswagen Golf 8 satış fiyatı ne kadar? İşte Golf 8 fiyat listesi
OTOMOBİLVolkswagen Golf 8 satış fiyatı ne kadar?
Son dakika! Otomotivde taksit düzenlemesi - Haberler
OTOMOBİLOtomotivde taksit düzenlemesi
Taksitli satış sektörde olumlu karşılandı - haberler
OTOMOBİL'Taksitli satış pazarı büyütür'
Son dakika: Yeni Volkswagen Golf Türkiye'de satışa sunuldu - haberler
OTOMOBİL15 aylık bekleyişin ardından geldi
2021 Volkswagen Golf Türkiye fiyatı duyuruldu! Volkswagen Golf 8 satış fiyatı ne kadar?
OTOMOBİLİşte 2021 Volkswagen Golf 8 satış fiyatı
Renault logosunu değiştirdiğini duyurdu! İşte Renault yeni logosu - Haberler
OTOMOBİLBir marka daha logosunu değiştirdi!
Ağır hasar kayıtlı araçlara yasal düzenleme talebi
OTOMOBİL'Hasarlı aracın değer kaybı hesaplansın'
Ocak-Şubat döneminde otomotiv üretimi azaldı - haberler
OTOMOBİLOtomotiv sanayisine ticari araç dopingi