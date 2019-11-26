Ford Otosan, "Hayaller Bilgi İster" projesini Young Guru Academy (YGA) ve Twin iş birliğiyle hayata geçirdi.

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, işbirliğinin tanıtıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, "Otonom sürüş olmak üzere araç teknolojileri alanındaki yatırımlarımız ve geliştirme faaliyetlerimiz Türkiye’nin mühendislik bilgi birikimine katkı sağlıyoruz. Söz konusu projeyle bu bilgi birikimini, çocuklara aktarmayı ve onlara ilham vermeyi hedefliyoruz. Çocukların geleceği oluşturmalarına yardımcı olacak teknolojilerle tanışmaları için otonom sürüş teknolojisini deneyimleyecekleri yeni bir teknoloji seti geliştirdik" dedi.

Yenigün, YGA’nın gençlerin sosyal sorunlara köklü çözümler geliştirmek için inovasyonu temel almalarını sağlayan yaklaşımının Ford Otosan’ın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışıyla örtüştüğünü ifade ederek, kendisinin de YGA'daki gençlere mentorluk desteği verdiğini aktardı.

'TEKNOLOJİNİN ÖZÜNÜ ÖĞRENİP İNSANLIK İÇİN KULLANACAKLAR'

YGA Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Yaman ise "Sosyal Sorumluluk 4.0" modeli ile Ford Otosan ve YGA'lı mühendislerin çocuklara bilimi sevdirmek için birlikte Ar-Ge yaptıklarını, birlikte köy okullarına bilim seanslarına giderek birlikte başardıklarını belirtti.

Yaman, "Teknolojinin özünü öğrenen çocuklar, teknolojinin gücünü insanlığa faydalı projeler için kullanacaklar" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçen projede, söz konusu araç setleri okullara Ford Otosan mühendisleri ve YGA’nın 50 bin başvuru arasından seçilen ve 1 yıllık sosyal inovasyon programını tamamlayan gönüllülerle birlikte ulaştırılıyor.

Verilen bilgiye göre, özellikle yeni teknolojilere erişimi olmayan çocuklara sensörler, kodlama, yapay zeka gibi teknolojileri kullanarak sorun çözme becerisi kazandırmayı hedefleyen "Hayaller Bilgi İster" projesinin ilk etabında okullara temel sensör teknolojisi ile otonom sürüş özelliğine sahip programlanabilir araç setleri gönderilecek.

Çocukların, araç setlerinde hazır olarak sunulan deneyleri çözerek ya da kendi deneylerini oluşturarak teknoloji ile yapabilecekleri hakkında farkındalık kazanmaları amaçlanıyor.

Projenin ikinci etabında çocuklarla paylaşılacak "Yapay Zeka Destekli Otonom Araç Seti"nin prototipinin ise Ocak 2020’de hazır hale gelmesi planlanıyor.

Proje kapsamında 3 yılda toplam 500 okula otonom ve yapay zeka araç setleri ulaştırılacağı kaydedildi.