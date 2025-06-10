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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Formula 1'de 2026 yılı takvimi belli oldu! - Motor Sporları Haberleri

        Formula 1'de 2026 yılı takvimi belli oldu!

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2026 yılının takvimini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 11:44 Güncelleme: 10.06.2025 - 11:44
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        Formula 1'de 2026 yılı takvimi belli oldu!
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        Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA), Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2026 yılının takvimini açıkladı.

        FIA ve Formula 1'den yapılan açıklamada, toplam 24 yarışın yer aldığı takvim 6 Mart'ta Avustralya'da başlayacak, 6 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek.

        Ramazan ayı nedeniyle Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'lerinin geçen yıl olduğu gibi nisan ayında yapılmasına karar verildi.

        Bu yılın takviminden çıkarılan İtalya'nın Emilia-Romagna Grand Prix'sinin yerine ise İspanya'daki Madrid Grand Prix'si eklendi.

        Formula 1'de 2026 yılının takvimi şöyle:

        Tarih Ülke Pist
        6-8 Mart Avustralya Melbourne
        13-15 Mart Çin Şanghay
        27-29 Mart Japonya Suzuka
        10-12 Nisan Bahreyn Sakhir
        17-19 Nisan Suudi Arabistan Cidde
        1-3 Mayıs ABD Miami
        22-24 Mayıs Kanada Montreal
        5-7 ​​Haziran Monako Monako
        12-14 Haziran İspanya Barselona
        26-28 Haziran Avusturya Spielberg
        3-5 Temmuz Birleşik Krallık Silverstone
        17-19 Temmuz Belçika Spa-Francorchamps
        24-26 Temmuz Macaristan Budapeşte
        21-23 Ağustos Hollanda Zandvoort
        4-6 Eylül İtalya Monza
        11-13 Eylül İspanya Madrid
        25-27 Eylül Azerbaycan Bakü
        9-11 Ekim Singapur Singapur
        23-25 Ekim ABD Austin
        30 Ekim-1 Kasım Meksika Mexico City
        6-8 Kasım Brezilya Sao Paulo
        19-21 Kasım ABD Las Vegas
        27-29 Kasım Katar Lusail
        4-6 Aralık Abu Dabi Yas Marina
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