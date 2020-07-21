Forrest Gump oyuncuları kimler? Forrest Gump konusu nedir? Sorusu film severler tarafından merak konusu oldu. İşte, en iyi film oscar ve en iyi erkek oyuncu oscar ödülü alan Forrest Gump filmi hakkında detaylar...



FORREST GUMP OYUNCULARI KİMLER?

Forrest Gump rolünde Tom Hanks : Çocukluğunda ortalama 75 IQ’nun altında olduğu düşünülmesine rağmen, kendini sevdiren bir karakterinin olması, sevdiklerine ve görevine olan bağlılığı, hayatını değiştiren pek çok olayı beraberinde getiren karakter özellikleri… Hayatın akışında tarihte yer edinmiş pek çok figür ve olayla karşılaşır. Başlarda John Travolta başrol oyuncusu olarak seçilir ve kendisi de bu role seçilmesinin bir hata olduğunu belirtir. Bill Murray’ de bu rol için değerlendirilmiştir. Ancak Tom Hanks senaryoyu bir buçuk saat okuduktan sonra rolü kabul eder. Tom Hanks filmdeki tarihsel olayların çarpıtılmaması şartıyla rolü kabul eder.



Jenny Curran rolünde Robin Wright: Forrest’ın ilk görüşte aşık olduğu ve ömür boyu sevmekten vazgeçmediği çocukluk arkadaşı. Çocukken tacize maruz kalan Jenny, Forrest’ınkinden tamamen farklı, hayatını mahvedecek bir hayat çizgisini tercih eder ve 60'lı ve 70'li yılların hippie akımına kapılarak uyuşturucu kullanır. Yetişkinlik döneminde, farklı zamanlarda Forrest’ın hayatına girip çıkar. Jenny, Georgia Savannah’ta garson olarak çalışmaya başlar ve küçük bir apartman dairesinde oğlu Forrest ile yaşar. Sonunda Forrest ile evlenirler ve kısa süre sonra belirlenemeyen bir hastalıktan ölür. (1982 yılında bu hastalık CDC-Centre of Disease Control tarafından AIDS olarak adlandırıldı.)



Teğmen Dan Taylor rolünde Gary Sinise: Amerika’nın yer aldığı her bir savaşta atalarından biri ölen ve kendinin de sonunun aynı olacağına inanan, Forrest ve Bubba’nın Vietnam Savaşındaki komutanı. Düşürüldükleri bir pusuda bacaklarını kaybeden ve kendisini kurtararak sakat bıraktığı ve derin bir depresyona ittiği için Forrest’a kızgındır. Bubba Gump Karides Şirketinde Forrest’ın ilk ortağı olarak emirlerin çoğunu o verir ve yaşama sevincini yeniden kazanır. Forrest’ı affeder ve hayatını kurtardığı için ona teşekkür eder.



Benjamin Bufor Blue “Bubba” rolünde Mykelti Williamsons: Bubba, Forest’ın orduya katılmasıyla tanıştığı arkadaşıdır. Bubba başlangıçta Bubba Gump Karides Şirketinin asıl ortağı olacaktır ancak onun Vietnam’da ölmesiyle yerini teğmen Dan alır. Forrest Bubba’nın şirketteki payını Bubba’nın annesine teslim eder. Filmde dudaklarını aşağı sarkıtabilmek için özel bir aparat takmıştır.



Gump’ın annesi rolünde Sally Field: Kocasının kendilerini terk etmesinin ardından kendini Forrest’a adayan annesi. Filmde kendisini koşulsuz bir şekilde oğluna adar ve dialoglarının çoğu birer slogan niteliğindedir.

FORREST GUMP KONUSU

Forrest Gump, 1986 yılında Winston Groom tarafından aynı adla yayımlanan romandan esinlenerek çekilmiş, 1994 yapımı epik, romantik, komedi-drama dalında bir filmdir. Robert Zemeckis tarafından çekilmiş ve Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise ve Sally Field başrol oyunculuklarını yapmıştır.

Film, öğrenme güçlüğü yaşayan ancak atletik olarak inanılmaz yeteneklere sahip Forrest Gump'ın, doğum yılı olan 1944 ve 1982 yılları arasında gerçekleşmiş, bazen sadece gözlemlediği, bazen de başkalarına ilham verdiği 20. yüzyılın dönüm noktası olaylarını betimler. Film, esinlenilerek çekildiği Winston Groom'un romanından, Forrest'ın kişiliği ve ele alınan bazı olaylar yönünden farklıdır. Başta Georgia olmak üzere, Kuzey ve Güney Carolina'da, 1993 yılının sonlarına doğru çekilmiştir. Filmin kahramanını eski arşiv görüntülerine dahil edebilmek ve bazı sahneleri çekebilmek için, gelişmiş görsel efektler kullanılmıştır. Ele alınan sahneleri daha iyi anlatabilmek için, dönemlerin ruhuna uygun kapsamlı bir müzik arşivi kullanılmıştır. Film müziğinin ticari baskısı, dünya genelinde 12 milyondan fazla satarak en fazla satan albümler sıralamasına girmiştir.

Forrest Gump, Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterime girdiği 6 Temmuz 1994 tarihinde ciddi ölçüde övgü aldı ve Paramount Yapım’ın o sene başında Viacom'a devrinden itibaren en yüksek başarıyı elde etti ve Kuzey Amerika'da gösterime girdiği yıl en yüksek hasılaya ulaşarak ciddi bir ticari başarıya ulaştı. Film gösterimde kaldığı süre boyunca dünya genelinde 677 milyon dolar hasıla üretti. Yine Akademi Ödüllerinde en iyi görüntü, Robert Zemeckis en iyi yönetmen, Tom Hanks en iyi aktör, en iyi uyarlanmış görüntü, en iyi film efektleri ve en iyi yönetmen dallarında ödül aldı. Film aynı zamanda Altın Küre Ödülü ve People’s Choice Award ve Genç Aktör Ödülleri gibi ödüller aldı veya bunlara aday gösterildi. Filmin gösterime girişiyle birlikte, oyuncular ve betimlediği politik semboller hakkında pek çok yorum yapıldı. 1996 yılında, filmde bahsedilen Bubba Gump Karides Şirketi kuruldu ve dünya genelinde çeşitli şubeler açtı. Ülke genelinde çekilen sahneler gerçek hayattaki kahramanların izlerini taşır. 2011 yılında Kongre Kütüphanesi, Forrest Gump’ın Birleşik Devletler Ulusal Film Kayıtlarında korunması gereken kültürel, tarihi ve estetik bir film olarak seçti.