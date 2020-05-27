Almanya Bundesliga´da 28´inci hafta heyecanı yaşandı. Fortuna Düsseldorf, Esprit Arena´daki karşılaşmada Schalke 04´ü ağırladı. A Milli Takım oyuncularını karşı karşıya getiren maçta, ev sahibi ekipte Kaan Ayhan ve Kenan Karaman karşılaşmaya ilk 11´de başladı. Konuk ekipte ise Ozan Kabak kendine ilk 11´de yer bulurken, Ahmed Kutucu ise maça 74´üncü dakikada dahil oldu.

Düsseldorf, maça hızlı başlayarak etkili oynasa da ilk yarıda gol olmadı ve ekipler soyunma odasına 0-0´lık eşitlikle gitti. Konuk ekip Schalke, 53´üncü dakikada McKennie ile 1-0 öne geçti. Düsseldorf cevabı karşılaşmanın 63´üncü dakikasında Hennings ile verdi: 1-1.

Etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekipte bu kez de sahneye A Milli oyuncu Kenan Karaman çıktı. Karşılaşmanın 68´inci dakikasında Kaan'ın asistti ve Kenan´ın golüyle Düsseldorf öne geçmeyi başardı: 2-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve ev sahibi ekip 4 maç sonra galip gelerek puanını 27´ye yükseltti. Schalke 04 ise 37 puanda kaldı.