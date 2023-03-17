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Fransa'da tansiyon yükseldi: Emeklilik reformu karşıtı binlerce kişi sokağa çıktı, 120 kişi gözaltında!

Fransa'da emeklilik yaşını 64'e çıkarmayı hedefleyen emeklilik reformu karşıtlarının protestoları yaklaşık 2 aydır devam ediyor. Reformun dün Senato'da onaylanmasının ardından ülke tansiyon daha da yükseldi, binlerce kişi sokağa çıktı. Gösteride polis ile göstericiler arasında gergin anlar yaşanırken, 120 kişi gözaltına alındı

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AA / HABERTURK.COM
  • Son dakika: Fransa alev alev! Emeklilik reformu karşıtı binlerce kişi sokağa çıktı, 120 kişi gözaltında!

    Fransa'da emeklilik yaşını 62'den 64'den çıkarmayı hedefleyen reforma ilişkin yasa tasarısı dün Senato'da onaylandı. 
  • Son dakika: Fransa alev alev! Emeklilik reformu karşıtı binlerce kişi sokağa çıktı, 120 kişi gözaltında!

    Tartışmalı reformun onaylanmasının ardından ülke çapında 19 Ocak'tan bu yana düzenlenen protestolarda tansiyon yükseldi.

     

     
  • Son dakika: Fransa alev alev! Emeklilik reformu karşıtı binlerce kişi sokağa çıktı, 120 kişi gözaltında!

    Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'nin, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı hedefleyen reforma ilişkin yasa tasarısını oylamadan geçirme kararı almasının akabinde Paris'in yanı sıra ülkenin farklı kentlerinde reform karşıtları gösteri düzenledi ve sokağa indi.
  • Son dakika: Fransa alev alev! Emeklilik reformu karşıtı binlerce kişi sokağa çıktı, 120 kişi gözaltında!

    Paris'te Ulusal Meclis'e yakın Concorde Meydanı'nda binlerce reform karşıtları toplandı. Gösteride polis ile göstericiler arasında gergin anlar yaşanırken, polislerin meydandan tahliye ettiği göstericiler ara sokaklara dağıldı.
  • Son dakika: Fransa alev alev! Emeklilik reformu karşıtı binlerce kişi sokağa çıktı, 120 kişi gözaltında!

    Göstericiler Paris sokaklarından günlerdir temizlik işçileri grevi nedeniyle yığılan çöplerin yanı sıra araç ve bazı kamu mallarını ateşe verdi.
  • Son dakika: Fransa alev alev! Emeklilik reformu karşıtı binlerce kişi sokağa çıktı, 120 kişi gözaltında!

    Le Figaro'nun aktardığına göre gösterilerde 120 kişi gözaltına alındı.
  • Son dakika: Fransa alev alev! Emeklilik reformu karşıtı binlerce kişi sokağa çıktı, 120 kişi gözaltında!

    Sendikalar da 23 Mart'ta tekrar genel greve gideceklerini duyurdu.
  • Son dakika: Fransa alev alev! Emeklilik reformu karşıtı binlerce kişi sokağa çıktı, 120 kişi gözaltında!

    Diğer yandan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkede yaşananlara ilişkin henüz açıklama yapmadı, ancak AFP'nin aktardığına göre kabine toplantısında "Ülkenin geleceğiyle oynayamazsınız" ifadelerini kullandı.
  • Son dakika: Fransa alev alev! Emeklilik reformu karşıtı binlerce kişi sokağa çıktı, 120 kişi gözaltında!
  • Son dakika: Fransa alev alev! Emeklilik reformu karşıtı binlerce kişi sokağa çıktı, 120 kişi gözaltında!
  • Son dakika: Fransa alev alev! Emeklilik reformu karşıtı binlerce kişi sokağa çıktı, 120 kişi gözaltında!
  • Son dakika: Fransa alev alev! Emeklilik reformu karşıtı binlerce kişi sokağa çıktı, 120 kişi gözaltında!
  • Son dakika: Fransa alev alev! Emeklilik reformu karşıtı binlerce kişi sokağa çıktı, 120 kişi gözaltında!
  • Son dakika: Fransa alev alev! Emeklilik reformu karşıtı binlerce kişi sokağa çıktı, 120 kişi gözaltında!

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis eidlmiştir.

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