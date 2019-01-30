Rus haber ajansı Sputnik'in Türkiye edisyonunda yer alan habere göre Fransız Assystem şirketi, Akkuyu NGS'nin inşasında Rosatom'a yardım edecek.



Fransız mühendislik grubu Assystem ve Akkuyu NGS'nin inşasından sorumlu olan, Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom'a bağlı Akkuyu Nükleer A.Ş. işbirliği anlaşması imzaladı. Toplamda 6 yıl süreli anlaşmaya göre Assystem, Akkuyu NGS'deki nükleer güvenlik açısından önem taşıyan tesislerin inşasını gözetlenmesini sağlayacak.



Assystem, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun gereklerine uygun olarak inşaat ve montaj işleri sırasında nükleer güvenliğin temini açısından önemli tüm yapı, sistem ve bileşenlerin denetimini gerçekleştirecek.

HÜKÜMETLER ARASI ANLAŞMA 2010'DA İMZALANDI

Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'nin hükümetler arası anlaşması Mayıs 2010'da Türkiye ile Rusya arasında imzalandı. İşletme ömrü 60 yıl olacak ve bin 200 megavatlık 4 üniteden oluşacak santral, tamamıyla devreye girdiğinde yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek.

3 NİSAN 2018'DE TEMEL ATILDI

Akkuyu NGS'nin temel atma töreni 3 Nisan 2018'de yapılmıştı.