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Frig Vadisi Kapadokya'nın izinden gidiyor

Afyonkarahisar'ın tarihi Frig Vadisi'ni sıcak hava balonuyla 5 bin yerli ve yabancı turist havadan keşfetti

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AA
  • Frig Vadisi Kapadokya'nın izinden gidiyor

    Frigya, İhsaniye ilçesinin uzantıları, Döğer, Kayıhan beldeleri ile Bayramaliler, Demirli ve Ayazini köyleri arasında yaklaşık 20 kilometrelik alanı kapsıyor. AA'nın haberine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile özel sektör yatırımlarıyla çehresi değişen 3 bin yıllık Frigya, her geçen yıl yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor.
  • Frig Vadisi Kapadokya'nın izinden gidiyor

    Termal turizm merkezi olan kentteki Gazlıgöl-Yaylabağı beldelerindeki 12 bin yatak kapasiteli otel ve konaklama tesislerine gelen misafirler, tatil sürelerinde Frigya'daki tarihi kaya yerleşimleri, oyma kaya mezarları ve anıt abideleri geziyor ve Emre Gölü üzerinde sıcak hava balonu deneyimi yaşıyor.
  • Frig Vadisi Kapadokya'nın izinden gidiyor

    İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu, Frigya'nın son yıllardaki mevcut 2 milyonluk turizm potansiyelini koruduğunu söyledi. Döğer beldesindeki Emre Gölü ile Ayazini köyü arasındaki güzergahta yıl boyunca misafirleri ağırladıklarını dile getiren Koyuncu, "Bölgede kamu-özel yatırımları sürekli artıyor. Bölgede restorasyon çalışmalarıyla tarihi mekanlar gün yüzüne çıkarılıyor. Açılan çok sayıda kafe ve hediyelik eşya dükkanlarıyla misafirler, keyifli zaman geçiriyor" diye konuştu.
  • Frig Vadisi Kapadokya'nın izinden gidiyor

    Koyuncu, Kayıhan beldesi sınırlarında restorasyon ve çevre düzenlemesi devam eden, mistik bir atmosfere sahip Maltaş Açık Hava Tapınağı'nın bu yıl ziyarete açılacağını anlattı. Frigya'yı Türkiye ve dünyaya tanıtmaya devam edeceklerine dikkat çeken Koyuncu, şunları kaydetti:
  • Frig Vadisi Kapadokya'nın izinden gidiyor

    "Emre Gölü üzerinde sıcak hava balonu uçuşlarımız sürüyor. Bugüne kadar bölgede yaklaşık 5 bin turist, gökyüzünden Frigya'yı seyretti. Her geçen gün ilgi daha da artıyor. Haziran ayından itibaren Güney Koreli misafirlerimizi de ağırlayacağız. Turizm şirketleri yeni bir mekan olarak, Güney Koreli turistleri, bölgemize getireceklerini söylediler. Emre Gölü üzerinden sıcak hava balonuyla uçacak. Yine bizi mutlu eden diğer bir gelişme ise sıcak hava balonu uçuşları için ruhsat alan sayısının artmasıdır. Çünkü, firma sayısı arttıkça bölgedeki sıcak hava balonu sayısı da artacak."
  • Frig Vadisi Kapadokya'nın izinden gidiyor

    Kayıhan Belediye Başkanı Ömer Şahin, Frigya'nın turizm potansiyeline artış sağlayacağına inandıkları belde sınırlarındaki 2023'te turizme açılacak Maltaş Anıt Abidesi'nin bölgede heyecan uyandırdığını dile getirdi. Ayazini köyündeki kafe işletmecisi İbrahim Acar, Frigya'daki turist hareketliliğinden memnun olduklarını kaydetti.

     
  • Frig Vadisi Kapadokya'nın izinden gidiyor

    İstanbul'dan ailesiyle birlikte Frigya'yı gezmeye gelen Bahar Erik de ilk defa bölgeyi gezdiğini ve tarihi eserler, anıt abideler ve kaya mezarlarının merak uyandırdığını bildirdi.

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