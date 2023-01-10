Frig Vadisi Kapadokya'nın izinden gidiyor

"Emre Gölü üzerinde sıcak hava balonu uçuşlarımız sürüyor. Bugüne kadar bölgede yaklaşık 5 bin turist, gökyüzünden Frigya'yı seyretti. Her geçen gün ilgi daha da artıyor. Haziran ayından itibaren Güney Koreli misafirlerimizi de ağırlayacağız. Turizm şirketleri yeni bir mekan olarak, Güney Koreli turistleri, bölgemize getireceklerini söylediler. Emre Gölü üzerinden sıcak hava balonuyla uçacak. Yine bizi mutlu eden diğer bir gelişme ise sıcak hava balonu uçuşları için ruhsat alan sayısının artmasıdır. Çünkü, firma sayısı arttıkça bölgedeki sıcak hava balonu sayısı da artacak."