Premier Lig'in 8. haftasında Fulham ile Arsenal karşı karşıya geldi. Konuk ekip müsabakadan 5-1'lik zaferle ayrılırken goller Alexandre Lacazette (2), Aaron Ramsey ve Pierre-Emerick Aubameyang'dan (2) geldi. Ev sahibi ekibin tek sayısını Andre Schürrle kaydetti.

Ligin ilk iki haftasında Manchester City ve Chelsea'den yenilgiler alan fakat sonra toparlanan Arsenal, üst üste altıncı galibiyetini Craven Cottage'da elde etti.

Goal'de yer alan habere göre son dönemin formda ismi Lacazette, 29. dakikada Monreal'in pasında klas bir golle takımını 1-0 öne geçirirken, Fulham, 44. dakikada Vietto'nun asistinde Schürrle'nin golüyle soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girdi.

Arsenal ikinci yarıda çok daha etkili bir futbol ortaya koyarak sonuca gitti. 49. dakikada Welbeck'in pasına harika bir vuruş yapan Lacazette, kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak Arsenal'i 2-1 öne geçirdi.

Arsenal, üçüncü golü çok klas bir takım organizasyonuyla buldular. Savunmadan çıkarılan topta harika paslaşmalarla rakip kaleye giden Arsenal'de Aaron Ramsey, Aubameyang'dan aldığı pası şık bir topuk vuruşuyla ağlara yolladı ve durum 3-1 oldu.

79. dakikada Bellerin'in sağdan getirdiği topu iyi bir forvet vuruşuyla ağlara yollayarak skoru 4-1 yapan Aubameyang, duraklama dakikalarında bir gol daha attı ve Arsenal karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Arsenal, ligdeki puanını 18'e yükseltirken, Fulham ise 5 puanda kaldı.

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