Merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi'nde kurulu firma, 5 kıtada 17 ülkeye ihracat yapıyor. Kitap, broşür, katalog gibi ticari matbaacılığın yanı sıra gıda, sağlık, kozmetik, otomotiv, tekstil ve mobilya gibi sektörlerde ürün ambalajı üreten firma, 2017'nin sonlarına doğru anlaştığı Avrupa'nın köklü futbol kulüpleriyle de çalışıyor.
İngiltere'den Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Everton, Crystal Palace ve Birmingham, Fransa'dan Olympique Lyon ile İskoçya'dan Celtic takımlarının ürünlerine ambalaj gönderen firma, bu takımların dergi, broşür ve kataloglarını da üretmeyi hedefliyor.
"FUTBOL KULÜPKLERİNİN AMBALAJ ÜRETMİNİ YAPIYORUZ"
Furkan Ofset Genel Müdürü Mustafa Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1986 yılından beri ticari matbaacılık ve ambalaj üretimi alanında faaliyet gösterdiklerini söyledi.
Demir, üretimlerinin yüzde 26'sını ihraç ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:
"Bizden önceki kuşak bize çok sağlam bir alt yapısı olan işletme bıraktı. Biz de onlardan aldığımız emaneti daha da yukarıya taşımak için çalışıyoruz. Amerika kıtası hariç her kıtaya ürün gönderiyoruz. Anadolu'da alanında ilk kalite belgesine sahip olan ilk firmayız. Ayrıca uluslararası akreditemiz var. 'Fogra' sertifikasına sahibiz. Bu sertifika özellikle Avrupa'ya yaptığımız ihracatta birçok kapıyı açıyor."
Yaklaşık 2 yıl önce birebir yaptıkları girişimlerle Avrupa futbol kulüpleriyle anlaşma imzaladıklarını vurgulayan Demir, "Şampiyonlar Ligi'nde de genellikle boy gösteren İngiltere'den Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Everton, Crystal Palace ve Birmingham, Fransa'dan Olympique Lyon , İskoçya'dan Celtic takımlarının mağazalarında satılan ayakkabı, parfüm, saat, anahtarlık, oyuncak ve kol düğmesi gibi birçok ürüne ve hediyelik eşyaya ambalaj üretiyoruz.'' dedi.
Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer kulüplere de ürün ambalajı üretmeyi hedeflediklerini dile getiren Demir, "İhracat hedefimizi daha da yukarıya taşımayı hedefliyoruz. Kalite belgelerimizle, tecrübemizle daha hızlı ilerleyeceğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.
Çevreci bir firma olduklarını dile getiren Demir, "Firmamızda kimyasalsız kalıp kullanılıyor. Geri dönüşüme çok önem veriyoruz. Kullandığımız teknolojiyle yaklaşık 9 bin 500 ağacın yok olmasını engelledik." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.