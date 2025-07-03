Futbol dünyası şokta: Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!

Futbol dünyası Liverpool'un yıldızı Diogo Jota'dan gelen haberle sarsıldı. Liverpool'un 28 yaşındaki futbolcusu Diogo Jota, bu sabah İspanya'nın Zamora ilinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Jota, üç çocuğunun annesi Rute Cardoso ile evliliğinin ardından dün yayımlanan röportajında kendisini "Dünyanın en şanslı adamı" olarak tanımlamıştı.

📢 İspanyol jandarma birimi: Diogo Jota ve Andre Silva'nın içinde olduğu araç, sollama sırasında lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıktı ve daha sonra alev aldı. pic.twitter.com/MWXhqUwGbu

112'yi arayarak durumu bildiren görgü tanıklarının ifadelerine göre, araç tamamen alevler içinde kalmış ve yangın çevredeki bitki örtüsüne de sıçramıştı.

Liverpoollu futbolcu, 26 yaşındaki ve kendisi de profesyonel futbolcu olan kardeşi Andre ile birlikte seyahat ettiği aracın yoldan çıkarak alev alması sonucu hayatını kaybetti.

LIVERPOOL'DAN PAYLAŞIM

Vefat eden yıldız futbolcu Jota'nın formasını giydiği Liverpool kulübünden kaza sonrası ilk açıklaması geldi. İngiliz kulübü, "Liverpool FC şu anda başka bir yorum yapmayacak ve Diogo ve Andre'nin ailesi, arkadaşları, takım arkadaşları ve kulüp personelinin bu akıl almaz kayıpla başa çıkmaya çalışırken mahremiyetlerine saygı gösterilmesini talep edecektir." ifadelerini kullandı.

Liverpool Football Club are devastated by the tragic passing of Diogo Jota. — Liverpool FC (@LFC) July 3, 2025

PORTEKİZ FUTBOL FEDERASYONU'NDAN AÇIKLAMA: TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN KAYIP!

Portekiz Futbol Federasyonu, yıldız futbolcuları Diogo Jota'nın ölümünün ardından sosyal medya hesabından bir yazı paylaştı.

A Federação Portuguesa de Futebol e todo o Futebol português estão completamente devastados com a morte de Diogo Jota e do seu irmão André Silva, esta madrugada, em Espanha.



Muito mais do que o fantástico jogador, com quase 50 internacionalizações pela Seleção Nacional A, Diogo… pic.twitter.com/yR9TII2h3K — Portugal (@selecaoportugal) July 3, 2025

İşte Portekiz Futbol Federasyonu'nun açıklaması:

Portekiz Futbol Federasyonu ve tüm Portekiz futbolu, Diogo Jota ve kardeşi André Silva'nın bu sabah İspanya'da ölümüyle sarsıldı.

A Milli Takım formasını 50'ye yakın kez giyen Diogo Jota, fantastik bir oyuncudan çok daha fazlası, takım arkadaşları ve rakipleri tarafından saygı duyulan, neşesi bulaşıcı, camiada referans gösterilen sıra dışı bir insandı.

Portekiz Futbol Federasyonu adına, Diogo ve André Silva'nın ailelerine ve arkadaşlarına, ayrıca oyuncuların sırasıyla forma giydiği kulüpler olan Liverpool FC ve FC Penafiel'e en derin taziyelerimizi iletiyoruz.

Portekiz Futbol Federasyonu, Milli Takımımızın Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda İspanya ile oynayacağı maç öncesinde UEFA'dan bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasını talep etti.

İki şampiyonu kaybettik. Diogo ve André Silva'nın ölümü Portekiz futbolu için telafisi mümkün olmayan kayıplar anlamına geliyor ve her gün onların mirasını onurlandırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.

DIOGO JOTA KİMDİR?

Diogo Jota, 4 Aralık 1996'da Portekiz'in Porto şehrinde dünyaya geldi. Futbola Gondomar SC'de başladı ve U15, U17, U19 takımlarında forma giydi. 2013 yılında 17 yaşındayken Paços Ferreira U19'a transfer oldu ve 1.5 yıl sonra A takıma yükselme başarısı gösterdi. 2016 senesinde Atletico Madrid'e 7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Bu süreçte Porto ve Wolverhampton'da kiralık forma giydi. 2018 yazında 14 milyon Euro'ya Wolves'in yolunu tutan Diogo Jota, 2 yıl sonra ise 44.7 milyon Euro bonservisle Liverpool'a imza attı. Portekizli yıldız 5 yıldır Liverpool'da forma giyiyordu.

PROFESYONEL KARİYERİ

Profesyonel kariyerinde 398 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 136 gol - 66 asistlik performans sergiledi. Diogo Jota için toplam 65.7 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.