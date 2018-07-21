

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin (G-20) maliye bakanları ve merkez bankası başkanları iki günlük zirve için Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bir araya geldi. Uluslararası Para Fonu ( IMF) ve Dünya Bankası temsilcilerinin de katılacağı zirvede korumacılık politikaları başta olmak üzere çok sayıda soruna çözüm aranacak. ABD ile Çin'in birbirlerine 34 milyar dolarlık ek gümrük vergisi uygulama başlamasından sonraki ilk toplantının devam eden ticaret savaşı nedeniyle gerilimli geçmesi bekleniyor. ABD, Japonya ile Avrupa Birliği'ni kendi tarafına çekmeye çalışacak. Ancak bu pek de kolay olmayacak gibi görünüyor. Trump yönetimi 23 Mart'ta uygulamaya başladığını çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergisine 1 Haziran'dan itibaren AB'yi de dahil etmişti. AB'nin misillemesi üzerine Trump, Avrupa'dan ithal otomobillere de vergi uygulama tehdidinde bulunmuştu.



550 MİLYAR DOLARA ÇIKABİLİR



Dünya ticaretinin yüzde 75'ini, dünya ekonomisinin de yüzde 85'ini temsil eden G20'nin maliye bakanları mart ayındaki toplantıda ortak bir açıklama yaparak korumacılığa karşı olduklarını belirtmiş ve daha fazla diyalog çağrısında bulunmuştu. Ancak mart ayındaki bu toplantıdan buyana ABD ile Çin birlirlerine 34 milyar dolarlık ek gümrük tarifesi uygulamaya başladı. Trump eylül itibarıyla 200 milyar dolarlık yeni vergi konusunda da çalışma başlattı. Hatta dün tutarın 505 milyar dolara yükseltilebileceği söyledi.



ARJANTİN'İN GÜMRÜK DUVARLARI YÜKSEK

Ticari gerginliğin artması tüm dünyayı endişelendiriyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) geçen hafta ABD'nin başlattığı ticaret savaşının 2020 yılına kadar küresel ekonomiye 430 milyar dolara mal olacağını ve küresel ekonomiyi yüzde 0.5 küçülteceği uyarısında bulundu. Herkes şikayetçi ancak kimse adım atmak istemiyor. G-20 Maliye Bakanları zirvesine ev sahipliği yapan Arjantin, dünyada en yüksek gümrük tarifesine sahip ülkelerden biri. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) verilerine göre Arjantin'in ithalat tarifeleri G-20'deki diğer ülkelerden daha fazla.

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