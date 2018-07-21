Türkiye’yi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın temsil edeceği toplantıya, diğer G20 üyelerinin heyetlerine ilaveten Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü gibi önde gelen uluslararası kuruluşların temsilcileri de katılacak.
Toplantının ilk gününde delegelerin yapacağı basına kapalı görüşmelerin yanı sıra Arjantin Hazine Bakanı Nicolas Dujovne ve IMF Başkanı Christine Lagarde basın toplantısı düzenleyecek.
Ayrıca, maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, görüşmelerinin ardından “G20 Aile Fotoğrafı” çekimlerine iştirak edecek.
Dünya ekonomisinin yüzde 85’ini oluşturan 20 ülkenin temsilcilerini, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği (AB), Kanada, Meksika ve Çin dahil birçok üyeyi hedef alan gümrük vergileri ve "kısasa kısas" misillemelerin ardından ilk kez bir araya getirecek toplantının ana gündem maddesinin yükselen ticaret gerilimleri olacağı belirtiliyor.
Buna ilaveten, kripto paralar, vergilendirme ve yapay zeka çağında istihdam gibi başlıkların da toplantının gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor.
Bu yıl G20 dönem başkanlığını yürüten Arjantin ise öncelik vereceği 3 konunun "çalışma hayatının geleceği", "kalkınma için altyapı yatırımları" ve "sürdürülebilir gıda geleceği" olduğu açıklamıştı.
ALBAYRAK'TAN BUENOS AİRES'TE YOĞUN MESAİ
G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı kapsamında Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yoğun temasları sürüyor Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Buenos Aires’te Almanya, Fransa, Çin, Brezilya ve Endonezya maliye bakanları ile görüşecek.
G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı kapsamında Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te bulunan Albayrak’ın yoğun temasları sürüyor.
Albayrak, gün içinde Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Çin Maliye Bakanı Liu Kun, Brezilya Maliye Bakanı Eduardo Guardia ve Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
G20’nin “Küresel Ekonomik Risklere Cevap Vermek”, “Mesleklerin Geleceği” ve “Altyapının Bir Varlık Kategorisine Dönüşümüne İlişkin Yol Haritasının Geliştirilmesi” başlıklı basına kapalı oturumlara katılacak Albayrak, son oturumun açılış konuşmasını yapacak.
Albayrak’ın yoğun temasları, G20 aile fotoğrafı çekimleri ve diğer ikili görüşmelerle devam edecek.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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