Bayrampaşa Belediyesi Dünya Temizlik Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenledi. İHA'nın haberine göre Bayrampaşa’nın en kalabalık sokaklarından birinde düzenlenen etkinliğe; Galatasaray Kulubü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, engelli bireyler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Albayrak, etkinlikte eline fırçayı ve faraşı alarak Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ile birlikte sokaklarda çöp topladı. Albayrak’a yoğun ilgi gösteren taraftarlar, galibiyet sevinçlerini paylaştı. Renkli anların yaşandığı programda temiz bir çevre için mesajlar verildi.

"SOKAKLARA İZMARİT ATMASINLAR"

Her vatandaşın çevre konusunda duyarlı olması gerektiğine vurgu yapan Abdurrahim Albayrak, sokaklara atılan izmaritlere çok kızdığını söyledi. Albayrak,"Herkes dükkanının önünü temiz tutsun bu sokaklar bizim, bu ülke bizim. En güzel ülke, en güzel topraklar bizim, şükürler olsun. Herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Asla sokaklara sigara izmariti atmasınlar. İçmesinler" dedi.

"LİDERLİĞİ GERİ ALDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

"Dün akşam 4- 1 galip geldik çok mutluyuz" diyen Albayrak, "Liderliğimizi tekrar geri aldığımız içinde çok mutluyuz. Bütün futbolcularımıza, teknik heyetimize teşekkür ediyorum. Liderliğimizi tekrar geri aldığımız içinde çok mutluyuz. İnşallah Salı günü bizim için şampiyonlar ligi maçında taraftarlarımızı bekliyoruz. 90 dakika susmak yok. İnşallah Salı günü de Türk Telekom’dan galibiyet ile ayrılacağız” diye konuştu.

"ÇEVRE KİRLİLİĞİ ŞU ANDA BİZLERİ TEHDİT EDİYOR"

Temiz bir çevre için herkese görev düştüğünü belirten Başkan Atila Aydıner,"Etrafımızı duyarlı bir şekilde kirletmemek zorundayız. Evlatlarımıza, geleceğimiz olan yavrularımıza yemyeşil bir çevre, yemyeşil bir doğa bırakmak zorundayız. Etrafta çöp olmaya temiz doğası olan bir çevreyle onları buluşturmak zorundayız. Bütün dünyaya sesleniyorum, çevre kirliliği şu anda bizleri tehdit ediyor. Nükleer atıklara da duyarlı olmak zorundayız . 15 Eylül, her gün olmalıdır. Önceden evlerimizin önünü biz toplardık. Önceden alırdım elime süpürge , faraş etrafı tertemiz yapardım.Çok sevdiğimiz değerli kardeşimiz Abdurrahim Albayrak’la beraber bu duyarlılığı göstereceğiz. Ben herkese sesleniyorum, lütfen evlerinizin önünü tertemiz tutunuz, çöplerinizi yere atmayınız ve çöplerinizi zamanında çıkarınız” dedi.

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