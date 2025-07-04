Galatasaray'a Sacha Boey'den kötü haber!

Galatasaray’ın rekor bonservis bedeliyle Bayern Münih’e sattığı Sacha Boey transferin en gözde isimlerinden biri.

Sarı-kırmızılılar Kurban Bayramı öncesinde Alman deviyle masaya oturmuş ve Boey transferi görüşmelerine başlamıştı.

24 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen sarı-kırmızılılar Bayern Münih’le de belli bir noktaya geldi.

Toplamda 15 milyon Euro’ya yaklaşan bir transfer paketi üzerine Bayern’le el sıkışan Galatasaray oyuncuyu ise ikna edebilmiş değil.

Sacha Boey kendisine gelen teklifler arasından Marsilya ile kişisel şartlarda her konuda anlaşma sağladı.

Fransa Milli Takımı’nda oynama hayalini gerçekleştirmek istiyor ve bunun için de Fransa’ya dönmeye sıcak bakıyor.

Bayern Münih’le 30 Haziran 2028’e kadar mukavelesi bulunan 24 yaşındaki sağ bek kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

Boey eski kulübü olan Galatasaray’a ise neredeyse tüm kapıları kapattı ve Türkiye’ye dönmeye sıcak bakmıyor.