Fotomaç'ın haberine göre; Sezon başında Fenerbahçe'den Suudi Arabistan'ın Al Wehda takımına transfer olan Fernandao, Galatasaray'ın gündeminde... Ara transferde alınacak iki golcüden birinin rakip savunmaları yıpratıcı özellikte olmasını isteyen Fatih Terim'in, Fernandao ismini yönetime verdiği belirlendi.

9 maçta 2 gol atan Fernandao beklentileri karşılayamadığı için Al Wehda'dan ayrılabilir.

BURAK YILMAZ'DA SON DURUM

Öte yandan Star Gazetesi'nin iddiasına göre; Fatih Terim, 33 yaşındaki golcüyü arayıp, Galatasaray'a gelmeye ikna etti. Aslan, 2.1 milyon euro alacağına karşılık Trabzon'dan bonservisini alıp gelmesi halinde Burak Yılmaz'a senelik 3 milyon euro ödeyecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ