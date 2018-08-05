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GALATASARAY - AKHİSARSPOR



STAT: Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu

SAAT: 20:45

HAKEM: Cüneyt Çakır

YAYIN: ATV

AKHİSARSPOR: Fatih, Vrsajevic, Dany, Ömer, Mustafa, Aykut, Sissoko, Bilal, Manu, Barbosa, Seleznyov

TEKNİK DİREKTÖR: Safet Susic

12. KEZ DÜZENLENİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bu yıl 12. kez düzenlenen Süper Kupa'da Galatasaray ile Akhisarspor Konya'da karşı karşıya geliyor. TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, bir önceki sezonun Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası sahibinin mücadelesine sahne oluyor. Bu önemli müsabakada ayrıca Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi de kullanılacak.

Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Akhisarspor, bu organizasyonda ilk kez birbirlerine rakip oldu.

VAR UYGULANIYOR

FIFA 2018 Dünya Kupası'nda kullanılan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, 2018-2019 futbol sezonunda Türkiye'de de devreye giriyor.

VAR sistemi, 2018-2019 sezonunda Spor Toto Süper Lig, TFF Süper Kupa, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları ile Spor Toto 1. Lig play-off müsabakalarında uygulanacak.

Video Yardımcı Hakem sistemi, FIFA Dünya Kupası, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Avustralya, Belçika, Brezilya, Çin, Çekya, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Güney Kore, Hollanda, Polonya, Portekiz, Katar ve ABD'de devreye girdi.

GALATASARAY 8'İNCİ, AKHİSARSPOR İLK KEZ OYNUYOR

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, TFF Süper Kupa'da 8'inci, Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor ise ilk kez mücadele ediyor.

Almanya'nın Frankfurt kentinde 2006'da oynanan ilk Süper Kupa maçında Beşiktaş'a yenilen sarı-kırmızılı takım, daha sonra 2008'de yine Almanya'da, Duisburg kentinde yapılan kupa maçında Kayserispor ile karşılaştı. Galatasaray rakibine üstünlük sağlayarak ilk kez Süper Kupa'da mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı takım, 2012-2016 yıllarında üst üste 5 kez Süper Kupa'da mücadele verdi. 2012'de Erzurum ve 2013'te Kayseri'de Fenerbahçe karşısında kupayı kazanan Galatasaray, 2014'te ise Manisa'da oynanan maçta sarı-lacivertli takıma penaltılarda mağlup oldu. Galatasaray, 2015'te Ankara'da Bursaspor, 2016'da ise Konya'da Beşiktaş karşısında kupayı kazanma başarısı gösterdi.

EN FAZLA GALATASARAY KAZANDI

Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen sonraki süreçte 5 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray, 2008, 2012, 2013, 2015 ve 2016'da Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Fenerbahçe'nin 3 kez kazandığı kupayı, Beşiktaş, Trabzonspor ve Atiker Konyaspor ise birer kez havaya kaldırdı.

İLK MAÇLAR ALMANYA'DA OYNANDI

Süper Kupa'nın ilk 3 organizasyonu Almanya'da gerçekleştirildi. Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşılaştığı ilk kupa maçı Frankfurt kentinde oynanırken, daha sonra sırasıyla Köln ve Duisburg şehirlerinde karşılaşmalar yapıldı. Almanya'daki maçlarda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birer kez kupa sevinci yaşadı.

TÜRKİYE'DEKİ İLK KUPAYI FENERBAHÇE KAZANDI

Almanya'daki kupa maçlarının ardından mücadele Türkiye'ye taşınırken, yurttaki ilk kupayı Fenerbahçe havaya kaldırdı. İstanbul'da 2009'da oynanan müsabakada Fenerbahçe, Beşiktaş'a üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu. Süper Kupa karşılaşması 2010'da bir kez daha İstanbul'da oynanırken, Trabzonspor, Bursaspor'u geçerek kupayı kazandı. İstanbul'daki iki karşılaşmanın ardından son 6 organizasyon Türkiye'nin farklı şehirlerinde gerçekleştirildi.

Erzurum, Kayseri, Manisa, Ankara, Konya ve Samsun'da yapılan bu 6 karşılaşmada Galatasaray 4 kez kupayı müzesine götürdü. Anadolu'da oynanan maçlarda Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor ise birer kez kupa sevinci yaşadı.

SÜPER KUPA MAÇLARI

TFF Süper Kupa'da şu ana dek oynanan 11 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Maç Sonuç 30.07.2006 Frankfurt Galatasaray-Beşiktaş 0-1 05.08.2007 Köln Fenerbahçe-Beşiktaş 2-1 17.08.2008 Duisburg Galatasaray-Kayserispor 2-1 02.08.2009 İstanbul Beşiktaş-Fenerbahçe 0-2 07.08.2010 İstanbul Bursaspor-Trabzonspor 0-3 12.08.2012 Erzurum Galatasaray-Fenerbahçe 3-2 11.08.2013 Kayseri Galatasaray-Fenerbahçe 1-0 (uzatma) 25.08.2014 Manisa Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 (3-2/penaltı) 08.08.2015 Ankara Galatasaray-Bursaspor 1-0 13.08.2016 Konya Beşiktaş-Galatasaray 1-1 (0-3/penaltı) 06.08.2017 Samsun Beşiktaş-Atiker Konyaspor 1-2

KONYA 2. KEZ EV SAHİBİ

Konya, ikinci kez TFF Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak. Konya'da 2016 yılında oynanan kupada Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım, normal süresi 0-0, uzatma bölümü 1-1 berabere biten maçta rakibine penaltılarda üstünlük sağlayarak, kupayı kazandı. Karşılaşmanın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı, 42 bin seyirci kapasitesine sahip.

CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI

Lig şampiyonları ile Türkiye Kupası kazananları, 1965-1966'dan 1997-1998 sezonuna kadar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi. Toplamda 33 kez oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı en çok, 10 kezle Galatasaray kazandı. Beşiktaş ve Trabzonspor kupayı yedişer kez, Fenerbahçe 6, Göztepe, MKE Ankaragücü ve Eskişehirspor da birer kez müzelerine götürdü.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda oynanan maçlar ve skorları şöyle:

Sezon Maç Skor 1965-1966 Galatasaray-Beşiktaş 2-0 1966-1967 Beşiktaş-Altay 1-0 1967-1968 Fenerbahçe Otomatikman kazandı 1968-1969 Galatasaray-Göztepe 2-0 1969-1970 Göztepe-Fenerbahçe 3-1 1970-1971 Eskişehirspor-Galatasaray 3-2 1971-1972 Galatasaray-MKE Ankaragücü 1-0 1972-1973 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1 1973-1974 Beşiktaş-Fenerbahçe 3-0 1974-1975 Fenerbahçe-Beşiktaş 2-0 1975-1976 Trabzonspor-Galatasaray 2-1 1976-1977 Trabzonspor-Beşiktaş 1-1 (Penaltılarla 3-1) 1977-1978 Trabzonspor-Fenerbahçe 1-0 1978-1979 Trabzonspor-Fenerbahçe 2-1 1979-1980 Trabzonspor-Altay 1-0 1980-1981 MKE Ankaragücü-Trabzonspor 1-0 1981-1982 Galatasaray-Beşiktaş 2-0 1982-1983 Trabzonspor-Fenerbahçe 2-0 1983-1984 Fenerbahçe-Trabzonspor 1-0 1984-1985 Fenerbahçe-Galatasaray 1-1 (Penaltılarla 4-2) 1985-1986 Beşiktaş-Bursaspor 2-1 1986-1987 Galatasaray-Gençlerbirliği 3-2 1987-1988 Galatasaray-Sakaryaspor 2-0 1988-1989 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-0 1989-1990 Fenerbahçe-Beşiktaş 3-2 1990-1991 Galatasaray-Beşiktaş 1-0 1991-1992 Beşiktaş-Trabzonspor 2-1 1992-1993 Galatasaray-Beşiktaş 2-0 1993-1994 Beşiktaş-Galatasaray 3-1 1994-1995 Trabzonspor-Beşiktaş 2-0 1995-1996 Galatasaray-Fenerbahçe 3-0 1996-1997 Galatasaray-Kocaelispor 2-1 (Uzatmada) 1997-1998 Beşiktaş-Galatasaray 2-1 (Uzatmada)

19. RANDEVU

Galatasaray ile Akhisarspor, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda bugüne kadar resmi olarak 18 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, 14 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-siyahlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. 2 maçta da kazanan taraf çıkmadı. İki takım arasında geçtiğimiz sezon Süper Lig’de oynanan müsabakadan Aslan, 2-1 galip ayrılmıştı.

MUĞDAT ESKİ TAKIMINA KARŞI

Galatasaray’da yaz transfer döneminde takıma Henry Onyekuru ile Muğdat Çelik’i katarken, geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynayan Yuto Nagatomo’nun da bonservisi alındı. Akhisarspor maçı Muğdat için ayrı bir anlam taşıyor. Başarılı futbolcu, geçtiğimiz sezon yeşil-siyahlıların Türkiye Kupası’nı kazanmasında büyük rol oynamıştı.

FATİH TERİM'İN 400. MAÇI

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Süper Kupa müsabakasında Galatasaray, teknik direktörü Fatih Terim yönetiminde 400. resmi maçına çıkıyor.

Sarı-kırmızılı takım, tarihinin en önemli başarılarını yaşadığı tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası/TFF Süper Kupa, Kupa Galipleri Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi organizasyonlarında bugüne kadar toplam 399 maç yaptı.

Galatasaray, Fatih Terim idaresinde çıktığı bu müsabakalarda 247 galibiyet, 86 beraberlik ve 66 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, Terimyönetiminde çıktığı resmi maçların yüzde 62'sini kazanma başarısı gösterdi.

Fatih Terim ayrıca, 11 sezon futbolcu olarak görev yaptığı ve kaptanlığını üstlendiği Galatasaray'da 402 resmi müsabakada forma giymişti.

TERİM'İN GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da 10 ayrı sezonda görev yapan Fatih Terim'in performansı şöyle:

Organizasyon Maç Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Süper Lig 293 192 65 36 UEFA Şampiyonlar Ligi 49 21 8 20 Türkiye Kupası 37 22 8 7 UEFA Kupası / UEFA Avrupa Ligi 11 5 5 1 Kupa Galipleri Kupası 4 3 - 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası / Süper Kupa 5 4 - 1 Toplam 399 247 86 66

17 KUPA KAZANDI

Galatasaray, TFF Süper Kupa maçında Akhisarspor'u yenmesi durumunda Fatih Terim yönetiminde 18. kupasını kazanacak Sarı-kırmızılı ekip, tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce 17 kupa elde etti.

Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı gösterilen UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında Terim'le elde eden sarı-kırmızılı takım, tecrübeli çalıştırıcıyla bugüne kadar 7 lig, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 TFF Süper Kupa ve 3 TSYD Kupası şampiyonluğu yaşadı.

KAZANDIĞI KUPALAR

Galatasaray'da ilk kez 1996-1997 sezonunda göreve getirilen Fatih Terim, ilk dönemindeki 4 sezonda kulübün müzesine 12 kupanın girmesine katkı sağladı.

Takımıyla ilk döneminde üst üste 4 kez lig şampiyonu olan Terim, TSYD Kupası'nda 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonu şampiyonluklarını elde etti. Türkiye Kupası'nı 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında kazanan takımın başında bulunan Terim, 1996 ve 1997 yıllarında Galatasaray'a Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandırdı.

Terim yönetiminde Galatasaray, Türk futbol tarihinin ilk Avrupa kupası olan UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında finalde İngiliz ekibi Arsenal'ı eleyerek müzesine götürdü.

Galatasaray'da 2002-2003 sezonunda başlayan ve 2003-2004 sezonunun son 8 haftasına kadar süren ikinci döneminde hiçbir kulvarda şampiyonluk elde edemeyen Terim, üçüncü döneminde üst üste 2 lig şampiyonluğu, 2 de TFF Süper Kupa şampiyonluğuna imza attı.

Tecrübeli teknik adam, geçen sezonun ortasında dördüncü kez başına geçtiği Galatasaray'ı Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştırdı.

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