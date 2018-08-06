Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Akhisarspor'un kazandığı Süper Kupa maçı sonrası açıklamalar yaptı.

Deneyimli teknik adam şunları söyledi:

"Kaybettiğimiz zaman rakibimizi tebrik etmek, yapmamız gereken en doğal şeylerden biri. Hazır bu sene, herkesin daha fazla centilmenlik mesajı verdiği bugünlerde, bize yakışan budur



Oyuncularıma beklemelerini ve kupayı aldıktan sonra alkışlamalarını rica ettim, hep beraber dizildik. Doğrusu da bu olmalıdır. Biz pek alışkın değiliz tabii, genel olarak almaya alışkınız



Bazı pozisyonların VAR'a açık olduğunu düşünmüyorum. VAR'ın faydalı olduğunu düşünüyorum ama net pozisyonlarda ne VAR'a danışırsınız, ne seyredersiniz. Kararınız kesin olmalıdır



Lig başlıyor, çok çabuk aksiyon almamız lazım. 400. maçımda iyi bir oyun ve kupa isterdim ama nasip değilmiş.



5. penaltıcı Gomis'di, 6. penaltıcımız Maicon'du. Gomis 5. atmak istediğini söylemişti. Ligde attığınız köşeye, aynı köşeye atarsanız, kaçar, bunlar oluyor. Kaçmasa iyiydi."

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