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Cüneyt Haydaroğlu: 'VAR'la da yoksun!

TFF Süper Kupa'da Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya geldi. 90 dakikası 1-1 sona eren mücadelede uzatmalarda da kazanan çıkmayınca kupanın sahibini penaltılar belirledi. Akhisarspor, 5 penaltı vuruşunda da hata yapmazken Galatasaray'da Bafetimbi Gomis, son penaltıyı kaçırınca Akhisarspor, tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olduktan sonra kulüp tarihinde yine ilk kez Süper Kupa kazandı. Akhisarspor, 3 ayda 2 kupa kazandı. Maçta VAR uygulaması, Türkiye'de en üst düzey seviyedeki maçlarda ilk kez kullanılırken Cüneyt Çakır'ın Garry Rodrigues - Dany mücadelesindeki kararı maça damga vurdu. Cüneyt Haydaroğlu, Galatasaray - Akhisarspor maçını değerlendirdi

06 Ağustos 2018 Pazartesi, 00:01:14 | Güncelleme:

Cüneyt Haydaroğlu'nun yazısı şu şekilde:

Yeni sezonun habercisi olan Süper Kupa maçının analizinden önce hakemleri çok rahatlatacağı söylenen, hataların en düşük orana indirileceği vurgulanan VAR sistemi ile başlayalım... Evet, ülkemizde de bu uygulamanın startı Galatasaray-Akhisarspor maçı ile birlikte verildi. Verildi verilmesine de bu VAR bize ne getirir ne götürürün de ipuçlarına şahit olduk. Daha ilk vaka da Cüneyt Çakır çuvalladı! 2018 Dünya Kupası'nda üst düzey maçlarda iyi işler çıkaran Cüneyt Çakır'a ülke sınırları içinde VAR bile engel olamıyor!.. İlk yarının sonunda Dany'nin, Garry Rodrigues'e yaptığı hareketi bırakın anlık kararı tekrar tekrar izleyip de yanlış karar vermek gerçekten büyük iş. Acaba Dünya Kupası'nda bu cesareti gösterebilir miydi! Rakip 10 kişi kalsa, Galatasaray çok rahat bir şekilde kupanın sahibi olurdu.

"VAR" BU SEZON ÇOK SU GÖTÜRÜR ÇOK SU GETİRİR"

VAR bu sezon ligimizde çok su götürür çok su getirir. Bu uygulamayı Türkiye'ye getirmek doğru muydu tartışması asla bitmez. Zaten halihazırda dibine kadar eleştirilen MHK, hakemlerinin VAR ile bile yanlış kararlar vermesi ile 2 kat daha eleştirilecek. Bu kendi ayağına sıkmak değildir de nedir!



Maça analizine geçersek... Bir yanda lig şampiyonu, diğer yanda kupa şampiyonu... Hazırlık dönemini, oynadığı maçlarını takip ettiğim kadarı ile pek de parlak geçirmeyen Galatasaray, geçen sezonun ideal kadrosu ile sahadaydı. Peki, ne değişmişti, ne değişmemişti sarı-kırmızılılarda? Aslında çok büyük bir ilerleme yok... Topa sahip olma ve topu 3. bölgeye taşıma anlamında sorun yaşamayan Galatasaray'daki en büyük handikap hücum hattında oynayan futbolcuların şuursuzluğuydu.

Sorunlu bir hazırlık kampı geçiren Bafetimbi Gomis'in yürüyecek hali olmaması... Belhanda'ya artık Fatih Terim'in bile tahammül edememesi... Garry Rodrigues'in bal yapmayan arı görüntüsü... Feghouli'nin eskiye oranla daha hırslı, istekli olmasına karşın finali yapamaması...

"SELEZNYOV HALLAÇ PAMUĞU GİBİ ATTI!"

Maçın genelinde sadece hücum yapmayı düşünüp defansı unutan Galatasaraylı oyuncular, ailecek hücuma çıkınca doğal olarak arkada birçok açık verdi. Özellikle ilk yarıda tehlikeli pozisyonlar yedi, bunlardan bir tanesinde de golü... Serdar ve Maicon hala ideal ikili değil. Seleznyov ikisini de hallaç pamuğu gibi attı.

İkinci yarının sonlarına doğru gelen Eren-Belhanda değişikliği zaten oyunu rakibin 1. bölgesinde oynayan sarı-kırmızılıların daha etkili olmasını, sonucunda da golü bulmasına neden oldu. Galatasaray normal sürede kazanabilirdi de kaybedebilirdi de...

Sonuç olarak penaltı, biraz beceri biraz da şans işi... Daha becerikli ve şanslı olan da kupayı kazandı... Bu maç özellikle Galatasaray açısından bize önemli ipuçları verdi... 

Ligde evet, bu takım yine şampiyonluğun en önemli adayı olacaktır. Ancak Şampiyonlar Ligi için kimse farklı beklentilere girmesin... Bu kadroyla grubu ilk iki içinde bitirmek biraz zor. Kura şansı ile belki.

"GOMIS ARTIK ZARAR VERMEYE BAŞLADI"

Gomis ile yazıyı bağlayalım... Geçen sene attığı gollerle önemli katkıları oldu... Ancak para konusunda yaşattığı sıkıntı artık rahatsız edici seviyeye ulaştı. İşler iyi gidince sosyal medyadan taraftara oynamasını artık kimse yemiyor. Penaltıdaki ciddiyetsizliği ve kaçırdıktan sonraki yüzündeki gülümseme de tamamen hayal kırıklığı. Fatih Terim ve Galatasaray yönetimi ya acilen Gomis ile yolları ayıracak ya da bir şekilde bu durum çaresine bakacak. Artık takıma zarar vermeye başladı.

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