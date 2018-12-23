Devre arası transfer dönemi için golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın bir süredir peşinde olduğu Alan Carvalho ile anlaştığı konuşuluyor... Sarı-kırmızılı ekip, 29 yaşındaki oyuncuyu yıllık 3.5 milyon euro sabit ücret ve puan başına 5 bin euro prim karşılığında ikna etti.

Haberde transfere 200 milyon euro ayıran Guangzhou Evergrande'nin hedefindeki oyuncuyu kadrosuna katması halinde Alan'ı bedelsiz olarak Galatasaray'a göndereceği iddia edildi.

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