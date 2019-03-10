Galatasaray Antalyaspor maçı için heyecan başladı. Süper Lig'de 24 maçta 13 galibiyet alan Galatasaray, Akdeniz temsilcisi ile Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Galatasaray Antalyaspor maçı saati ve canlı yayınlanacak kanal haberimizde.
GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Galatasaray Antalyaspor maçı beIN Sports kanalında canlı yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ise haberturk.com'de yayınlanacaktır.
Maçın hakemi: Arda Kardeşler
GALATASARAY ANTALYASPOR HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI
Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de oynayacakları maçla lig tarihinde 46. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 27'ye 7 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda Antalyaspor ile oynayacak. Ligde geride kalan 24 haftada sarı-kırmızılılar 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda aldığı 46 puanla ikinci sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar ise 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda topladığı 32 puanla 9. sırada bulunuyor.
GALATASARAY ANTALYASPOR MUHTEMEL 11'LERİ
GALATASARAY
Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre, Donk, Feghouli, Fernando, Belhanda, Onyekuru, Diagne
SAKAT: Nagatomo
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 500 TL, 2. Kategori 400 TL, 3. Kategori 350 TL, 4. Kategori 350 TL, 5. Kategori 300 TL, 6. Kategori 250 TL, 7. Kategori 200 TL, 8. Kategori 150 TL, 9. Kategori 120 TL, 10. Kategori 90 TL, 11. Kategori 80 TL, Misafir 80 TL.
ANTALYASPOR
Boffin, Celustka, Salih Dursun, Diego, Chico, Charles, Hakan Özmert, Amilton, Serdar Özkan, Fredy, Mevlüt Erdinç
SAKAT: Tarık
CEZALI: Nazım Sangare
GALATASARAY SAHASINDA MAĞLUBİYETİ UNUTTU!
Süper Lig'de iç sahada mevcut en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 31 maçta mağlup olmadı.
Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı'nda mağlubiyet yüzü görmedi.
Galatasaray, evindeki son 31 lig maçının 26'sını kazanıp 5'inde berabere kaldı.
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