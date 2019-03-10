Galatasaray Antalyaspor maçı için heyecan başladı. Süper Lig'de 24 maçta 13 galibiyet alan Galatasaray, Akdeniz temsilcisi ile Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Galatasaray Antalyaspor maçı saati ve canlı yayınlanacak kanal haberimizde.

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Galatasaray Antalyaspor maçı beIN Sports kanalında canlı yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ise haberturk.com'de yayınlanacaktır.

Maçın hakemi: Arda Kardeşler

GALATASARAY ANTALYASPOR HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI



Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de oynayacakları maçla lig tarihinde 46. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 27'ye 7 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda Antalyaspor ile oynayacak. Ligde geride kalan 24 haftada sarı-kırmızılılar 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda aldığı 46 puanla ikinci sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar ise 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda topladığı 32 puanla 9. sırada bulunuyor.

GALATASARAY ANTALYASPOR MUHTEMEL 11'LERİ

GALATASARAY

Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre, Donk, Feghouli, Fernando, Belhanda, Onyekuru, Diagne

SAKAT: Nagatomo

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 500 TL, 2. Kategori 400 TL, 3. Kategori 350 TL, 4. Kategori 350 TL, 5. Kategori 300 TL, 6. Kategori 250 TL, 7. Kategori 200 TL, 8. Kategori 150 TL, 9. Kategori 120 TL, 10. Kategori 90 TL, 11. Kategori 80 TL, Misafir 80 TL.

ANTALYASPOR

Boffin, Celustka, Salih Dursun, Diego, Chico, Charles, Hakan Özmert, Amilton, Serdar Özkan, Fredy, Mevlüt Erdinç

SAKAT: Tarık

CEZALI: Nazım Sangare

GALATASARAY SAHASINDA MAĞLUBİYETİ UNUTTU!

Süper Lig'de iç sahada mevcut en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 31 maçta mağlup olmadı.

Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı'nda mağlubiyet yüzü görmedi.

Galatasaray, evindeki son 31 lig maçının 26'sını kazanıp 5'inde berabere kaldı.