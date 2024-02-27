Galatasaray-Antalyaspor maçının hakem yorumları! Penaltı, kırmızı, ofsayt var mı?

SORU: Galatasaray'ın kazandığı penaltıda VAR'ın devreye girmesi doğru mu?

Deniz Çoban: Bir temas var ama futbol oyunundaki temaslarda aradığımızı kriter 'Oyuncu etkilendi mi?' sorusu. Bu oyuncuyu etkilemeyecek en basit temaslardan biriydi. UEFA'nın da tabiriyle 'hafif' bir temas. VAR'ın müdahale etmesini anlayamam. Türkiye'deki VAR uygulamalarında yanlış kullanımda ilk 10'a girer. O kadar net yanlış. Penaltı verilmesi de yanlı. Oyun devam etmeliydi.

Bahattin Duran: VAR müdahalesini konuşacak hiçbir şey yok. Çok yanlış. Hiç penaltı değil, hiç değil! Mikroskopla ararsanız, Antalyasporlu oyuncunun, Tete'nin ayak ucuna temasını görürsünüz. Bizim işimiz mikroskopla aramak değil. Pozisyonda penaltı yok. Bence bu pozisyonda ofsayt da var.

Bülent Yıldırım: UEFA'ya üye ülkelere bu pozisyonu gönderin, VAR müdahalesi olması gerektiğini savunan kimseyi bulamazsınız. Bir temas var ama VAR'ın müdahale edeceği bir kanıt yok. O zaman müdahale etmeyeceksiniz. VAR müdahalesi yanlış, bana göre de pozisyon devam etmeliydi. Çok küçük temas, böyle penaltı olmaz.

Fırat Aydınus: Sezon boyunca bu pozisyonlarına çok şahit olduk. Defans oyuncusunun zamanlama hatası var. Bu müdahalenin VAR'ın karışması için yeterli mi? Burada bir müdahale var. Hakem sahada görmüş olsaydı ve penaltıyı verseydi hakem kararı denirdi. Burada VAR, bence müdahale etmemeliydi. Net olarak darbeyi gösteren bir durum yok. Bunu hakem gördü, yorumunu yaptı ve devam ettirdi. Buna VAR karışıyorsa ilerleyen dönemlerde bunu çok baz alacağız.

Erman Toroğlu: Aynı pozisyon, Galatasaray ceza alanı içinde olsa, VAR'daki vatandaş hakemi çağırır mıydı, ona yüreği yeter miydi, gücü yeter miydi, bu da verir miydi? Baştan sona yanlış. Yapmayın, değişmiyorsunuz! Gidin abi, gidin! Bunların alayını kovacaksın! Ayıp bu ya. Şu var, Okan Buruk, "Arkadaş bize verilen penaltı, yüzde yüz penaltı" desin ben de bundan sonraki maçlara bakayım. "Bu pozisyon penaltıydı" desin, "Bizim aleyhimize de verilirse, doğru olur" desin, diyemezler.