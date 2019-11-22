Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Sezona istediği gibi başlayamayan sarı-kırmızılı futbol takımı, geride kalan 11 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. 19 puan toplayan Galatasaray, haftaya lider Demir Grup Sivasspor'un 2 puan gerisinde averajla 6. sırada girdi. Galatasaray ile aynı performansı sergileyen turuncu-lacivertli takım da 12. hafta öncesinde averajla 5. sırada yer buldu.

GALTASARAY - BAŞAKŞEHİR

STAT: Türk Telekom Stadı

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

SAAT: 20.30

YAYIN: beIN Sports 1

GALATASARAY: Okan, Emre, Ahmet, Donk, Marcao, Mariano, Ömer, Lemina, Feghouli, Babel, Adem Büyük

YEDEKLER: Batuhan, Seri, Selçuk, Belhanda, Jimmy, Emin, Taylan, Nagatomo, Nzonzi, Emre Mor

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, Visca, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Crivelli

YEDEKLER: Volkan, Guldbrandsen, Arda, Elia, Demba Ba, Aziz, Berkay, Robinho, Gökhan, Miguel Vieira

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SON 2 MAÇTA NEFES ALDI

Galatasaray, Süper Lig'de son 2 haftada elde ettiği galibiyetlerle girdiği olumsuz havayı dağıttı. Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 1 puan toplayabilen sarı-kırmızılı ekip, kötü başladığı Süper Lig'de ise son 2 haftayı 6 puanla kapattı. Ligin 9. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 yenilen Galatasaray, 10. haftada sahasında Çaykur Rizespor'u, 11. haftada ise deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0'lık skorlarla yenerek zirve yarışına ortak oldu.

EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Galatasaray, ligde sahasında çıktığı son 41 lig maçında mağlup olmadı. TT Stadı'nda son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 41 müsabakada da yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, söz konusu süreçte 34 galibiyet, 7 beraberlik yaşadı.

BRUGGE MAÇI ÖNCESİ MORAL ARIYOR

Galatasaray, Başakşehir'i yenerek Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile yapacağı maça moralli çıkmak istiyor. Brugge'ün yanı sıra PSG ve Real Madrid takımlarıyla A Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılılar, 4. hafta maçlarının ardından gruptan çıkma şansını kaybetti. Sarı-kırmızılı ekip, 26 Kasım Salı günü İstanbul'da ağırlayacağı Club Brugge'ü mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi ümitlerini sürdürmeye çalışacak.

BAŞAKŞEHİR 9 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Sezona BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe yenilgileriyle başlayan turuncu-lacivertli ekip, sonrasında ligde oynadığı 9 maçta ise mağlubiyet yüzü görmedi. Süper Lig'de 9 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde de grubunda oynadığı son 3 maçı kaybetmedi.

TERİM: 3 - BURUK: 1

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk bugüne kadar 5 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Terim, eski öğrencisi Buruk’a karşı 3 kez kazandı, 1 kez kaybetti. 1 mücadele ise beraberlikle sonlandı.

23. RANDEVU

Rekabette geride kalan 22 maçtan 11'ini Galatasaray, 6'sını Medipol Başakşehir kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Galatasaray'ın 37 golüne, Medipol Başakşehir 33 golle cevap verdi.

GALATASARAY SON 10 MAÇTA 3 KEZ KAZANDI

Galatasaray, Başakşehir ile ligde yaptığı son 10 müsabakada 3 kez galip gelebildi. İki takım arasında ligdeki son 10 müsabakadan 3'ü berabere bitti, Medipol Başakşehir ise 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.