Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Yıldızlar kulübü olduk

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"SPONSORLUK GELİRLERİNİ 15-20 MİSLİ BÜYÜTTÜK” Sponsorluklarla ilgili basın mensuplarına açık tanıtımlar yaptıklarını aktaran Özbek, “Galatasaray’ın tarihinde bu zamana kadar görülmemiş bir sponsorluk geliri oldu. Stat ismi olsun, forma olsun, formanın diğer kısımları olsun. Çok büyük sponsorlarımız var. Geçen seneye kıyasla sponsor gelirlerimizi 15-20 misli büyütmüşüz. Bu konular Tuncay ve Murat Bey gibi, Galatasaray’ı yürekten seven ve katkıda bulunmak isteyenlerin, kurumların ve kişilerin talebi üzerine oluyor” ifadesini kullandı.

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"SPONSORLUK GELİRİMİZ 50 MİLYON EURO OLACAK” Galatasaray çatısı altında bir güç oluşturmanın başkan olarak görevi olduğunu ve bu sezon yaklaşık olarak 50 milyon Euro sponsorluk gelirine ulaşacaklarını söyleyen Dursun Özbek, “Biz Galatasaray’ız. Benim görevim, Galatasaray ailesini bir araya getirmek. Ama onların katkıları da çok önemlidir. Bizim bu seneki sponsorluk gelirimiz, çalışmalarımız devam ediyor olmasına rağmen tahminen 50 milyon Euro seviyelerinde olacak. Buna bağlı olarak da sportif aktivitelerinden futbol ve diğer amatör branşlarda en büyük yarışmacılardan olacağız. Sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da bu vizyonu sürdüreceğiz. Avrupa deyince akla sadece Galatasaray geliyor. Avrupa‘da en yakın zamanda kupa kazanıp, bunun kutlamasını da stadımızda yapmayı planlıyoruz. Gururla başarıları kutlayacağız” diye konuştu.