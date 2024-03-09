Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının tartışmalı pozisyonlarını eski hakemler yorumladı
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında lider Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup ederek Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 5'e çıkardı. Galatasaray'ın ilk iki golünde faul ve ofsayt tartışmaları yapılırken, eski hakemler Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının hakem kararlarını değerlendirdi. İşte tartışmalı pozisyonlar ve yapılan yorumlar...
Soru: Derrick Köhn'ün attığı golde ofsayt var mı?
Bahattin Duran: Galatasaray'ın ilk golünde oyuncular ofsaytta görünse de bir ihlalde bulunmuyorlar. Köhn'ün attığı bu gol nizami.
Deniz Çoban: Kaleci topu görmüyor olsaydı bu gol ofsayt olacaktı. Top ve kaleci aynı hizada ve kaleci topu net görüyor. Burada ofsayt yok.
Bülent Yıldırım: Kaleci topu net bir şekilde görüyor ve ofsayt yok. Temiz bir gol tartışılacak bir şey yok.
Soru: Ibrahim Olawoyin'in Lucas Torreira'ya yaptığı harekette kırmızı kart mı?
Bahattin Duran: Faul Galatasaray lehine verilmeliydi ve sarı kart yeterli olurdu.
Deniz Çoban: Oyuncu güç transferini tamamen Torreira'nın üzerine atmadan ayağını gazdan çekti. Faulün yönü çok yanlış. Kırmızı kart gerekmez. Skor hakemi korudu. Bu kadar farklı bitmese maç hakem çok fazla gündeme gelirdi.
Bülent Yıldırım: Burada en az bir sarı kart çıkmalıydı. Hakem faulü de Rizespor'a değil, Galatasaray lehine vermeliydi.
Soru: Galatasaray'ın ikinci golünden önce Derrick Köhn'ün Taha'ya faulü faul var mı?
Bahattin Duran: Bana göre bu pozisyon faul. Köhn, Taha'yı arkadan bozuyor. Top Rizeli oyuncuya geçse de atak bitmiyor. VAR bu pozisyonda karışamaz.
Deniz Çoban: Bence bu bir faul. Topa hamle yaparken rakibi de süpürerek götürüyor. Topa vuruyor olabilir ama damı da bozuyor. Beyazlı oyuncu topa hakimken ikinci hamle şansını kaçırıyor. Topa daha önce vurduğunu ispatlayacak bir görüntü de yok.
Bülent Yıldırım: Bazı açılarda topa vurduğu gözüküyor ama bazı açılarda tam net belli olmuyor. Köhn, topla birlikte rakibinin de ayağına temas ediyor. Bu hakem yorumu bu yüzden VAR buna karışamadı. Bana göre faul verilse daha doğru olurdu.
Soru: Galatasaray'ın kazandığı penaltı pozisyonundan önce Zaha'nın Hojer'e faulü var mı?
Bahattin Duran: Devam kararı yanlış Zaha'nın rakibine penaltıdan önce faul var.
Deniz Çoban: Zaha, diziyle rakibine müdahale ediyor ve oyuncu topu uzaklaştıramıyor. Penaltı kararı doğru ama bundan önce Zaha'nın faulü var.
Bülent Yıldırım: Penaltı doğru ama öncesinde Zaha'nın Hojer'e yaptığı hareket faul.