Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının tartışmalı pozisyonlarını eski hakemler yorumladı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının tartışmalı pozisyonlarını eski hakemler yorumladı

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında lider Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup ederek Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 5'e çıkardı. Galatasaray'ın ilk iki golünde faul ve ofsayt tartışmaları yapılırken, eski hakemler Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının hakem kararlarını değerlendirdi. İşte tartışmalı pozisyonlar ve yapılan yorumlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2024 - 10:33 Güncelleme: 09.03.2024 - 10:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Soru: Derrick Köhn'ün attığı golde ofsayt var mı?

        Bahattin Duran: Galatasaray'ın ilk golünde oyuncular ofsaytta görünse de bir ihlalde bulunmuyorlar. Köhn'ün attığı bu gol nizami.

        2

        Deniz Çoban: Kaleci topu görmüyor olsaydı bu gol ofsayt olacaktı. Top ve kaleci aynı hizada ve kaleci topu net görüyor. Burada ofsayt yok.

        3

        Bülent Yıldırım: Kaleci topu net bir şekilde görüyor ve ofsayt yok. Temiz bir gol tartışılacak bir şey yok.

        4

        Soru: Ibrahim Olawoyin'in Lucas Torreira'ya yaptığı harekette kırmızı kart mı?

        Bahattin Duran: Faul Galatasaray lehine verilmeliydi ve sarı kart yeterli olurdu.

        5

        Deniz Çoban: Oyuncu güç transferini tamamen Torreira'nın üzerine atmadan ayağını gazdan çekti. Faulün yönü çok yanlış. Kırmızı kart gerekmez. Skor hakemi korudu. Bu kadar farklı bitmese maç hakem çok fazla gündeme gelirdi.

        6

        Bülent Yıldırım: Burada en az bir sarı kart çıkmalıydı. Hakem faulü de Rizespor'a değil, Galatasaray lehine vermeliydi.

        7

        Soru: Galatasaray'ın ikinci golünden önce Derrick Köhn'ün Taha'ya faulü faul var mı?

        Bahattin Duran: Bana göre bu pozisyon faul. Köhn, Taha'yı arkadan bozuyor. Top Rizeli oyuncuya geçse de atak bitmiyor. VAR bu pozisyonda karışamaz.

        8

        Deniz Çoban: Bence bu bir faul. Topa hamle yaparken rakibi de süpürerek götürüyor. Topa vuruyor olabilir ama damı da bozuyor. Beyazlı oyuncu topa hakimken ikinci hamle şansını kaçırıyor. Topa daha önce vurduğunu ispatlayacak bir görüntü de yok.

        9

        Bülent Yıldırım: Bazı açılarda topa vurduğu gözüküyor ama bazı açılarda tam net belli olmuyor. Köhn, topla birlikte rakibinin de ayağına temas ediyor. Bu hakem yorumu bu yüzden VAR buna karışamadı. Bana göre faul verilse daha doğru olurdu.

        10

        Soru: Galatasaray'ın kazandığı penaltı pozisyonundan önce Zaha'nın Hojer'e faulü var mı?

        Bahattin Duran: Devam kararı yanlış Zaha'nın rakibine penaltıdan önce faul var.

        11

        Deniz Çoban: Zaha, diziyle rakibine müdahale ediyor ve oyuncu topu uzaklaştıramıyor. Penaltı kararı doğru ama bundan önce Zaha'nın faulü var.

        12

        Bülent Yıldırım: Penaltı doğru ama öncesinde Zaha'nın Hojer'e yaptığı hareket faul.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        Deprem korkusuna terapi
        Deprem korkusuna terapi
        Gabriel Garcia Marquez: Yazarın yok edilmesini istediği son romanı oğulları tarafından yayımlandı
        Gabriel Garcia Marquez: Yazarın yok edilmesini istediği son romanı oğulları tarafından yayımlandı
        Her alanda kullanılıyor! Ölüm saçıyor
        Her alanda kullanılıyor! Ölüm saçıyor
        Mervegül'ün annesi konuştu! "Kadın cinayetleriyle mücadele etti"
        Mervegül'ün annesi konuştu! "Kadın cinayetleriyle mücadele etti"
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Başhekim yardımcısı Feray Balkan eski eşi tarafından vuruldu
        Başhekim yardımcısı Feray Balkan eski eşi tarafından vuruldu
        "Atina'da final ballı börek olur"
        "Atina'da final ballı börek olur"
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        Kuzenler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Kuzenler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasanın verdiği yetkiyle son seçimim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasanın verdiği yetkiyle son seçimim
        Oppenheimer kaç Oscar alır?
        Oppenheimer kaç Oscar alır?