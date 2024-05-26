Galatasaray'da 24'üncü şampiyonluğun mimarları!
Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu bitime 1 maç kala ilan eden Galatasaray'da Mauro Icardi, Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz performanslarıyla öne çıktı. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcuları, attıkları goller ve yaptıkları asistlerle Galatasaray'ın bu sezon mutlu sona ulaşmasında büyük pay sahibi oldu. Cimbom'da bu isimlere ek olarak 9 futbolcu daha zaferin önemli parçalarından oldu. İşte Galatasaray'da şampiyonluğun mimarları...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunda ezeli rakibi Fenerbahçe ile girdiği yarıştan mutlu sonla ayrılarak tıpkı geçen sezon olduğu gibi ipi en önde göğüsledi.
Ligde 38 hafta sonunda üst üste ikinci, toplamda 24'üncü şampiyonluğuna imza atan sarı-kırmızılılarda özellikle 3 futbolcu performansıyla fark yarattı.
Galatasaray'ın Avrupa'ya veda etmesinin ardından tüm konsantrasyonlarını lige veren Mauro Icardi, Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz attıkları goller ve yaptıkları asistlerle sarı-kırmızılıların şampiyonluğa ulaşmasında başrol oynadı.
ICARDI'DEN SON 10 MAÇTA 11 GOL!
Galatasaray'ın şampiyon olduğu geçen sezonu Süper Lig'de gol kralı olarak tamamlayan ve sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi, bu sezona da attığı gollerle damgasını vurdu.
İlk 28 haftada 14 kez fileleri havalandıran Arjantinli yıldızın performansı, 29. haftayla birlikte adeta tavan yaptı. 31 yaşındaki forvet, son 10 haftada 11 gol, 2 asiste imza atarak şampiyonluğun mimarlarından oldu.
GOL KRALI ICARDI
Kariyerinde 4. kez şampiyonluk sevinci yaşayan Icardi, kaydettiği 25 golle krallık yarışında da zirvede yer aldı. En yakın rakibi Edin Dzeko'nun 4 gol önünde zirvede yer alan Tangocu, geçen sezonu ise 22 golle kralık yarışında 3. sırada tamamlamıştı.
KARİYER REKORU KIRDI!
Icardi, sarı-kırmızılı takımda bu sezon kariyeri açısından da rekor bir istatistik yakaladı. Daha önce kariyerinde bir sezonda en fazla 29 gol atabilen Arjantinli, bu sezon ise 32 kez fileleri havalandırarak rekor kırdı.
37'LİK MAESTRO: DRIES MERTENS!
Galatasaray'da Icardi'nin ardından şampiyonluktaki en büyük pay sahiplerinden biri de Dries Mertens oldu. Sezon başında temposu nedeniyle zaman zaman eleştirilen deneyimli futbolcu, ilk 19 haftada 2 gol, 4 asistlik performans sergilerken, ikinci yarıda tıpkı Icardi gibi muhteşem istatistiklere ulaştı. Yıldız futbolcu sezonun ikinci yarısında 7 gol atıp 12 asist yaparak, toplamdaki gol katkısını 25'e çıkardı.
Icardi ile uyumuyla dikkat çeken Belçikalı, kritik maçlarda kritik asistleriyle Arjantinli takım arkadaşını besleyip 24. şampiyonluğun mimarlarından oldu.
ASİST KRALI OLDU!
37 yaşında olmasına rağmen sergilediği futbolla alkış alan ve 9 golü bulunan Mertens, Süper Lig'de asist krallığında da 16 asistle zirvede yer aldı. Mertens kariyerindeki 2 şampiyonluğu da Galatasaray formasıyla yaşadı.
JOKER: BARIŞ ALPER YILMAZ!
Takımın sakatlıklarla boğuştuğu dönemde 5 ayrı mevkide (santrfor, sağ açık, sol açık, sağ bek, sol bek) başarıyla görev yapan milli futbolcu, sarı-kırmızılıların adeta jokeri oldu. Fizik gücü ve hızıyla ön plana çıkan Barış Alper, 37 lig maçında 6 gol atıp, 6 asist yaparak şampiyonlukta önemli rol oynadı. Barış Alper'in bu sezonki gol katkısının yarısını son 9 haftada (3 gol, 4 asist) yapması dikkat çekti.
Galatasaray'ın şampiyonluğunda öne çıkan diğer futbolcular:
Ziyech: Sezon başından bu yana sakatlık problemleriyle boğuşan Faslı yıldız, son haftalara girilirken kalitesini ispatladı. Bu sezon 18 lig maçında 6 gol, 3 asist kaydeden Ziyech, şampiyonluk yolundaki son 6 maçın 5'inde ise rakiplerin kilidini açan isim oldu. Başarılı futbolcu, son virajda 5 gole doğrudan katkıda bulundu. (4 gol, 1 asist)
Zaha: Son maçlarda formasından uzak kalan Zaha, kritik anlarda attığı gollerle Galatasaray'a ilaç oldu. Bu sezon 30 lig maçında şans bulan Fildişili yıldız, 9 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Torreira: Enerjisiyle ve çalışkanlığıyla tıpkı geçen sezon olduğu gibi bu sezona da damgasını vurdu. Orta sahada rakiplerini korkulu rüyası olan Uruguaylı futbolcu, tam bir dinamo gibi görevini eksiksiz yerine getirdi, kritik anlarda kritip top çalmalarıyal takımının hücum akisyonlarını başlatıp şampiyonlukta önemli bir faktör oldu.
Muslera: Yıllara meydan okuyan 38 yaşındaki Muslera, bu sezon da kalesinde devleşti. Forma giydiği 37 lig maçının 18'inde kalesinde gole izin vermeyerek inanılmaz bir performansa imza atan Uruguaylı file bekçisi, Galatasaray'la 7. Süper Lig şampiyonluğunu kazanıp tarihe geçti.
Nelsson: Davinson Sanchez'in transfer edilmesi ve Abdülkerim Bardakcı'nın yüksek form grafiği sonrası sezon başında bi ara kendini yedek kulübesinde bulan Nelsson, 14. haftadan itibaren formayı yeniden kaptı. Özellikle sezonun ikinci yarısında muhteşem bir performansa imza atan Danimarkalı stoper, yaptığı kritik müdahalelerle savunmanın bel kemiği oldu. 26 yaşındaki futbolcu 32 Süper Lig maçında 2 de gol kaydetti.
Abdülkerim Bardakcı: Kariyerinde büyük bir yükseliş yaşayan Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig'de 27 kez görev yaparken, savunmasının yanında attığı 4 kritik golle de takıma katkı verdi. Galatasaray'daki performansıyla A Milli Takım'a kadar yükselen 30 yaşındaki futbolcunun, hem Nelsson hem de Davinson Sanchez ile yakaladığı uyum dikkat çekti.
Davinson Sanchez: Nelsson ve Abdülkerim'e göre daha az süre alan Davinson Sanchez, görev yaptığı maçlarda ortaya koyduğu performansla büyük beğeni topladı. Sezon başında Tottenham'dan transfer edilen Kolombiyalı stoper, yedek kalmayı sorun etmedi, forma giydiği 23 maçta takımına 2 gollük katkı da sağladı.
Kerem Demirbay: Türk asıllı Alman yıldız, neden Almanya Milli Takımı'nda forma giydiğini bu sezon attığı klas gollerle ispatladı. Orta sahada Torreira'nın partneri olan 31 yaşındaki futbolcu, 34 Süper Lig maçında 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Sarı-kırmızılı taraftarların 'Dayı' lakabını taktığı Kerem, ceza sahası dışından attığı muhteşem gollerle birçok takımın canını yakarken, şampiyonlukta önemli rol üstlendi.
Kerem Aktürkoğlu: Son 2 sezondur Galatasaray'ın en iyi yerli oyuncusu olarak gösterilen ve sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin de transfer listesine giren Kerem Aktürkoğlu, tıpkı geçen sezon olduğu gibi bu sezon da şampiyonlukta önemli pay sahibi oldu. Milli yıldız, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından puan kaybedilen maçlarda 'günah keçisi' ilan edilip protestolara maruz kalsa da her zaman en iyi şekilde mücadele etti. Son 6 maça yedek kulübesinde başlayıp oyuna sonradan dahil olan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon 37 lig maçında 12 gol atıp 6 asist yaparak, Icardi ve Mertens'ten sonra istatistik anlamında şampiyonluğa en çok katkı sağlayan isim oldu.