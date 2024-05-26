Galatasaray'da 24'üncü şampiyonluğun mimarları!

Torreira: Enerjisiyle ve çalışkanlığıyla tıpkı geçen sezon olduğu gibi bu sezona da damgasını vurdu. Orta sahada rakiplerini korkulu rüyası olan Uruguaylı futbolcu, tam bir dinamo gibi görevini eksiksiz yerine getirdi, kritik anlarda kritip top çalmalarıyal takımının hücum akisyonlarını başlatıp şampiyonlukta önemli bir faktör oldu.