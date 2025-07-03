Galatasaray'da Alvaro Morata kararı!
Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'da, Alvaro Morata'ya İtalya'dan talipler bulunuyordu. Sarı-kırmızılılar İspanyol golcünün geleceğiyle ilgili kararını verdi.
Önümüzdeki sezon üst üste 4. kez şampiyon olmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-kırmızılılar, Leroy Sane'yi kadrosuna katmış ve Kerem Demirbay'la da yollarını ayırmıştı.
Devre arasında G.Saray'a kiralık olarak gelen Alvaro Morata'nın Cimbom'daki durumu merak edilirken, İspanyol basınından bir iddia ortaya atıldı.
G.SARAY'DAN MORATA KARARI!
İspanyol basınından AS'ın haberine göre; Galatasaray, Como'nun talip olduğu Alvaro Morata'nın ayrılığına izin vermeyecek.
Sarı-kırmızılıların Victor Osimhen'i transfer etse bile, İspanyol santrforu takımda tutmak istediği ifade edildi.
Bunun en büyük sebebinin ise Mauro Icardi'nin sakatlıktan nasıl döneceğinin belirsizliğinin koruması olduğu aktarıldı.
MORATA İLK 11 İSTİYOR
Öte yandan İspanyol santrforun sürekli olarak ilk 11'de oynamak istediği belirtildi.
Ayrıca şampiyonluk kutlamalarında Icardi ve Morata'nın sorun yaşadığı da haberin detaylarında yer aldı.
Devre arasında 6 milyon Euro'ya kiralanan Morata, 16 maçta 7 gol - 3 asistlik performans sergiledi ve 852 dakika sahada kaldı.