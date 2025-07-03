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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Alvaro Morata kararı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Alvaro Morata kararı!

        Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'da, Alvaro Morata'ya İtalya'dan talipler bulunuyordu. Sarı-kırmızılılar İspanyol golcünün geleceğiyle ilgili kararını verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 14:00 Güncelleme: 03.07.2025 - 14:00
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        Önümüzdeki sezon üst üste 4. kez şampiyon olmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor.

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        Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-kırmızılılar, Leroy Sane'yi kadrosuna katmış ve Kerem Demirbay'la da yollarını ayırmıştı.

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        Devre arasında G.Saray'a kiralık olarak gelen Alvaro Morata'nın Cimbom'daki durumu merak edilirken, İspanyol basınından bir iddia ortaya atıldı.

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        G.SARAY'DAN MORATA KARARI!

        İspanyol basınından AS'ın haberine göre; Galatasaray, Como'nun talip olduğu Alvaro Morata'nın ayrılığına izin vermeyecek.

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        Sarı-kırmızılıların Victor Osimhen'i transfer etse bile, İspanyol santrforu takımda tutmak istediği ifade edildi.

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        Bunun en büyük sebebinin ise Mauro Icardi'nin sakatlıktan nasıl döneceğinin belirsizliğinin koruması olduğu aktarıldı.

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        MORATA İLK 11 İSTİYOR

        Öte yandan İspanyol santrforun sürekli olarak ilk 11'de oynamak istediği belirtildi.

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        Ayrıca şampiyonluk kutlamalarında Icardi ve Morata'nın sorun yaşadığı da haberin detaylarında yer aldı.

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        Devre arasında 6 milyon Euro'ya kiralanan Morata, 16 maçta 7 gol - 3 asistlik performans sergiledi ve 852 dakika sahada kaldı.

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